SPD-Stadträtin für Lüftungsanlagen „Marke Eigenbau“ in Saalfelds Schulen

In der Debatte um Luftreinigungsanlagen in Schulen drängt die Saalfelder Stadträtin Christine Lehder (SPD) auf ein schnelles und unkonventionelles Vorgehen. In der Dezember-Sitzung des Stadtrates hatte sich Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) zurückhaltend über die Umsetzbarkeit von Luftreinigungsanlagen zum Schutz vor Corona-Viren in Schulen geäußert. Corona-Blog: Eisenacher Klinik hat Belastungsgrenze erreicht – Über 900 Tote in Thüringen



In einem ersten Zwischenbericht auf einen von Stadtrat Steffen Teichmann (Bürger für Thüringen) auf den Weg gebrachten Prüfauftrag heißt es von Seiten der Stadt Saalfeld lapidar: „Der Einsatz von Luftreinigungsanlagen/Luftfiltern kann eine sinnvolle Ergänzung zu einem Lüftungsregime darstellen, ist aber für sich alleine gesehen bezüglich des Infektionsschutzes nicht ausreichend.“ Dabei bezieht sich die Stadt auf eine Stellungnahme des Umweltbundesamtes, in dem es heißt, mobile Luftreinigungsgeräte seien „nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen bzw. Frischluft von außen heranzuführen“. Sie leisteten daher „keinen nennenswerten Beitrag“, Kohlendioxid, Luftfeuchte „und andere Stoffe aus dem Klassenraum zu entfernen“.

Luftreinigungsanlage mit Materialien aus dem Baumarkt

Auf jeden Fall könne die Stadt diese mobilen Anlagen nur mit Hilfe von Fördermitteln des Freistaates oder des Bundes beschaffen. Die Kosten für Kauf oder Miete beliefen sich für die Schulen und Kindergärten in städtischer Trägerschaft in jedem Fall auf eine Summe von über eine Millionen Euro, wie Kania gegenüber dem Stadtrat betonte.

Zu einem relevanten Luftaustausch beitragen vermag indes eine Luftreinigungsanlage „Marke Eigenbau“, wie sie Forschende des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie konstruiert haben. Frank Helleis und sein Team nutzt dafür Materialien aus dem Baumarkt. Die Kosten: Überschaubare 200 Euro pro Anlage und Klassenraum. Einfache, selbstgebaute Absaugschirme – „ähnlich wie eine Abzugshaube in der Küche“, sagt Christine Lehder – nehmen die warme Luft direkt an der Raumdecke und über den Köpfen der Schüler auf. Angetrieben durch einen kleinen Ventilator oder ein Gebläse wird die verbrauchte Luft durch Plastikschläuche an einen Fensterspalt gebracht und dort ins Freie geblasen.

Unkonventionelle Schritte

Die Saalfelder Stadträtin Christine Lehder schlägt nun vor, diese Eigenbau-Anlage auch in Saalfeld auszuprobieren. Die Bauanleitung finde sich auf der Homepage des Mainzer Max-Planck-Instituts. „In bin der Auffassung, wir müssen in diesen Zeiten unkonventionelle Schritte gehen – ohne Voreingenommenheiten“, sagt die SPD-Politikerin. In mehreren Schulen wird diese Anlage bereits getestet, teils aufgebaut von Schülern und Eltern. Auch im Erfurter Heinrich-Hertz-Gymnasium läuft der Probebetrieb einer solchen Konstruktion.

Christine Lehder zufolge wolle der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nun ein Pilotprojekt für solch eine Anlage „Marke Eigenbau“ starten – in einer Berufsschule. Von der Stadt Saalfeld wünscht sie sich ein ähnliches unkonventionelles Vorgehen. „Es geht um die Schüler“, sagt die Stadträtin, „und die Corona-Pandemie wird so schnell nicht beendet sein“.

