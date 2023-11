Der Grundablass der Talsperre Leibis/Lichte bei einer Funktionsprobe. Schwallartig schießen dann bis zu 12.000 Liter in der Sekunde durch die Rohre in das Tosbecken.

Spektakel an Talsperre: Wenn 1000 Wassereimer auf einmal in die Lichte schießen

Unterweißbach Am Dienstag beginnen in Leibis/Lichte wieder die Tests der Verschlussarmaturen - Erhöhte Wasserabgabe an die Flüsse

Vom kommenden Dienstag an bis März nächsten Jahres prüft die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) wieder monatlich die Funktionsfähigkeit der Verschlussarmaturen an der Talsperre Leibis/Lichte mit Wasserdurchlass. Bei den Nassproben werden die Verschlüsse der Grundablassrohre einmal komplett geöffnet und wieder geschlossen. Dabei fließt innerhalb kürzester Zeit sehr viel Wasser in das Wildbett der Lichte, sodass es an den Tagen zu zeitweise erhöhten Wasserabgaben in das Wildbett der Lichte kommt. Das geht aus einer Mitteilung der TFW hervor.

Bei den geplanten Tests schießen schwallartig bis zu 12.000 Liter in der Sekunde durch die Grundablassrohre in das Tosbecken der Talsperre und anschließend in die Lichte. Dabei wird die Funktionsfähigkeit der drei Verschlussarmaturen nacheinander kontrolliert. Die Armaturen werden im Normalbetrieb nur bei seltenen, abflusswirksamen, sehr starken Niederschlägen geöffnet, und müssen für diese Fälle einsatzbereit sein.

Auswirkungen sind bis in die Saale zu spüren

Auch wenn die gewaltige Wasserkraft im Tosbecken beruhigt wird, kommt es an den Probetagen entlang der Lichte und in Folge in der Schwarza zu kurzfristig erhöhten Wasserständen und Fließgeschwindigkeiten. Die Auswirkungen sind bis nach Bad Blankenburg und in geringem Maß auch im Verlauf der Saale zu verzeichnen. Die notwendigen Nasstests werden im Winterhalbjahr durchgeführt, um die ökologischen Auswirkungen minimal zu halten.

Vor allem Anlieger sollten sich auf die erhöhten Abgaben einstellen und die Gefahren meiden. Die unerwarteten Wassermengen können insbesondere für spielende Kinder und Angler eine Gefährdung darstellen. Die Wartungsarbeiten finden jeweils zwischen 7 und 16 Uhr an folgenden Tagen geplant: 21.11.2023, 20.12.2023, 22.01.2024, 20.02.2024 und 20.03.2024.