Spendable Handwerker und Rotarier: Drei Wochen freier Eintritt für Kinder ins Bad

Saalfeld. Rotary-Club Saalfeld und Firma Jakusa Bedachungen spenden

Auf Initiative und durch eine großzügige Spende des Rotary-Clubs Saalfeld kam die Aktion Sommerschwimmen im Freibad zustande, bei der alle Kinder und Teenager bis einschließlich 16 Jahren in der ersten und letzten Woche der Sommerferien (10. - 16. Juli sowie 14. - 20. August 2023) das Saalfelder Freibad kostenfrei besuchen können.

Nun wird das Ganze noch getoppt - dank der Unterstützung der Firma Jakusa Bedachungen GmbH aus Saalfeld: Auch in der dritten Sommerferienwoche vom 24. bis 30. Juli sind alle Kids zum Baden und Planschen ins Freibad eingeladen – natürlich wieder gratis. Am vergangenen Freitag übergaben die Geschäftsführer Stefan und Anna Victoria Jakubowski im Rahmen des Saalfelder Neptunfestes den Spendenscheck über 2500 Euro an Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH.

Dank an den heimischen Handwerksbetrieb

„Wir freuen uns sehr über den Entschluss des einheimischen Handwerksbetriebes, unseren jungen Gästen eine weitere Ferienwoche kostenfreien Badespaß in unserem schönen Bad zu spendieren“, bedankt sich Fiedler.