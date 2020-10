Spenden vom Volksfest für Saalfelder Vereine

Trotz der coronabedingt persönlich schweren Situation haben viele Schausteller nicht vergessen, dass es auch bei Vereinen und sozialen Projekten im Augenblick schwierig ist. Aus diesem Grund haben sich die Schausteller zum Saalfelder Volksfest zusammengetan und Spenden gesammelt.

Auf insgesamt 500 Euro beläuft sich laut einer Mitteilung der Stadt die Summe, die Dirk Kirchner und Holger Sobczyk vom Thüringer Verband reisender Schausteller in der vergangenen Woche symbolisch an Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) übergaben. Damit wolle der Verband ein Zeichen für gesellschaftliches Engagement und für Solidarität in dieser besonderen Zeit setzen, so Dirk Kirchner.

Vereine können sich für zweimal 250 Euro bewerben

„Wir danken dem Schausteller-Verband für das Engagement. Es ist toll zu sehen, dass es gerade in dieser Zeit Menschen gibt, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen“, sagte Bürgermeister Steffen Kania.

Das Geld soll nun Saalfelder Vereinen oder sozialen Projekten aus der Feengrottenstadt zu Gute kommen.

Dafür teilt die Stadt Saalfeld die 500 Euro in zweimal 250 Euro, für die sich Vereine bei der Stadt bewerben können, am besten per E-Mail über ideen@stadt-saalfeld.de.