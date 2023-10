Sperrmauer Hohenwarte über eine Woche gesperrt

Hohenwarte/Gräfenthal. Auch in Gräfenthal werden Straßen gesperrt. Dadurch kommt es zu Änderungen im Busverkehr.

Vom 9. bis einschließlich 20. Oktober 2023 ist die Sperrmauer Hohenwarte für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr nicht passierbar.

Wie die Kombus informiert, entfällt die Haltestelle an der Sperrmauer in diesem Zeitraum, die Haltestelle Lothramühle kann nur eingeschränkt bedient werden. Auf den KomBus-Linien 545, 546, 554 sowie dem Wanderbus Thüringer Meer treten Umleitungsfahrpläne in Kraft.

Die Coburger Straße in Gräfenthal wird vom 9. bis 13. Oktober 2023 voll gesperrt. Auf der KomBus-Linie 547 entfällt die Haltestelle Gräfenthal, Markt. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Alten Straße. red

Weitere Infos gibt es am KomBus-Servicetelefon unter 03671/52 51 999 sowie unter www.kombus-online.eu