Sperrungen wegen Bierfest und Baustellen

Saalfeld. Darauf müssen sich Verkehrsteilnehmer in Saalfeld einstellen:

Vom 7. bis 10. September kommt es zu Einschränkungen in der Oberen Straße und am Markt in Saalfeld. Die Straßen müssen laut einer Mitteilung der Stadt wegen des Bierfestes gesperrt werden. Die Durchfahrt von der Darrtorstraße/Fleischgasse zur Köditzgasse ist uneingeschränkt möglich.

Am 7. und 13. September jeweils von 7 bis 12 Uhr kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Unterm Breiten Berg“. Die Straße muss auf Höhe der Hausnummer 25 aufgrund einer Baustelleneinrichtung für Kran- und Montagearbeiten voll gesperrt werden.

Vom 11. bis 30. September müssen die Obere Torgasse und der Einmündungsbereich Töpfergasse voll gesperrt werden. Hier werden Tiefbauarbeiten nach einer Havarie an der Gasleitung durchgeführt.

Pioniersteg verzögert sich

Die Einschränkungen in der Johannisgasse verlängern sich bis 6. September. Die Straße ist aufgrund von Tiefbauarbeiten nach einer Havarie an der Gasleitung voll gesperrt. Bis zum 29. September sind die Thomas-Mann-Straße und der Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund einer Kanaleinbruchs.

Die Einschränkungen im Frankenweg verlängern sich bis zum 30. September. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Hermann-Hesse-Straße und Jacob-Grimm-Straße in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten aufgrund der Verlegung von Strom- und Gasleitungen im Auftrag der Saalfelder Energienetze. Weiterhin gesperrt sind auch die Fußgängerbrücke „Pioniersteg“ (bis 27. Oktober), die Straße „Am Watzenbach“ und die ehemalige Fingersteinkreuzung.