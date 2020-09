Sport, Vereinsleben und Dorfepisoden aus Garsitz

Garsitz. Elvira Möller hat in zwei Bänden ein Zeitzeugnis der Geschichte des Königseer Ortsteils verfasst - und am Sonntag vorgestellt.

Über Jahrzehnte hat Elvira Möller als Vorsitzende der BSG Chemie sowie später des SV Garsitz Dokumente und Bildmaterial zusammengetragen. Nun hat sie das alles in zwei Büchern verewigt.

Der erste Band „60 Jahre SV Garsitz“ von 1957 – 1989 wurde bereits zum 60-jährigen Jubiläum präsentiert. In diesem belegt sie, dass bereits vorher sportliche Aktivitäten im Dörfchen vor den Toren von Königsee üblich waren, wie 1905 und 1919 Fußballspiele der Männer sowie des Nachwuchses. Nach der Gründung der DDR nahmen in Garsitz die Aktivitäten wieder Fahrt auf. Mit dem Porzellanwerk als Trägerbetrieb im Rücken sowie einem unermüdlichen Rolf Hilger wurde zunächst eine Fußballmannschaft geformt, welche bei Punkt- und Pokalspielen des Kreises Rudolstadt eine gute Rolle gespielt hat. Nebenbei entstanden Traditionsveranstaltungen wie das Pfingstturnier. Allerdings spielte man in der ersten Zeit die Heimspiele in Dröbischau, bevor man sich einen Platz auf dem Gebörne schuf.

Frauen-Gymnastikgruppe sorgt später für Schlagzeilen

Da auch immer mehr Frauen in den Sportverein drängten, regte Hilger die Gründung einer Frauen-Gymnastikgruppe an (1968), welche später für Schlagzeilen sorgen sollte. Nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden wechselte die Vereinsführung 1978 an Elvira Möller. Gebaut wird eine massive Sportlerbaude mit Strom- und Wasseranschluss. Auch im Dorf legten die Sportler mit Hand an. Als 1990 die Porzellanwerke in Königsee, Oberköditz sowie Garsitz in einem Stufenprogramm stillgelegt wurden, war plötzlich auch der Geldhahn zu. Mit dem Ende der BSG Chemie endet auch der erste Band.

Im zweiten Teil beleuchtet Elvira Möller auf 270 Seiten die Jahre 1990 bis 2018. Durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ging es nach den Wendewirren auch im Königseer Vorort kommunal und sportlich aufwärts. Die Fußballer richteten in der Schiefer-Sporthalle Turniere aus und feierten Erfolge bei Hallen-Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Aus den Gymnastikfrauen wurde eine Showtanzgruppe mit spektakulären Auftritten in Amsterdam und Königsees französischer Partnerstadt Hirson. Sie schaffen es 2009 als „schwerste Ballettgruppe Deutschlands“ in die TV-Sendung „Außenseiter-Spitzenreiter“.

Nicht mehr wegzudenken sind die „Garschter Glückskäfer“, welche von der Thüringerin des Jahres 2005, Brigitte Wunderlich, 1993 aus der Taufe gehoben wurden. In der Neuzeit entstanden die Abteilungen Aerobic-Rückenschule sowie Laufgruppe, der Kinder-Kreativ-Club uns Nordic Walking. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat sowie dem Feuerwehrverein stellten die Sportler im Laufe der Jahre die Osterbrunnen-, Glockenhaus- und Adventsfeste, Kirmes sowie die 725-Jahrfeier 2014 auf die Beine. Nach 38 Jahren gab Elvira Möller den Vorsitz 2016 an Michael Möller weiter.