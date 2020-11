St. Martin mal ganz anders in Rudolstadt

Einen Umzug wird es in diesem Jahr nicht geben in Rudolstadt

Die Kirchengemeinden von Rudolstadt laden in diesem Jahr zur deutschlandweiten Aktion „Laternen – Fenster“ ein. Am 10. und 11. November werden Martinslaternen als Zeichen der Hoffnung in den Fenstern der Stadt leuchten. Auch wenn in diesem Jahr der Martinsumzug nicht wie gewohnt stattfindet, soll die Botschaft, die der heilige Martin durch sein Leben verkündet hat, aufgegriffen und verteilt werden. Daher unterstützen die Rudolstädter Gemeinden die „Wunschbaumaktion“ der Kirchenkreissozialarbeit, mit der etwa 160 Kindern aus einkommensschwachen Familien ein Weihnachtswunsch erfüllt wird. Abweichend zu den vergangenen Jahren stehen Spendenboxen bereit. „Wir bitten um eine kleine Geldspende. Davon besorgen wir dann die gewünschten Gutscheine bei örtlichen Einzelhändlern und senden diese zu den Kindern nach Hause“, erklärt Claudia Wahl von der Diakoniestiftung.

Für alle, die St. Martin im kleinen Kreis daheim feiern wollen, gibt es Anregungen unter: sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion/