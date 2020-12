Stadt Gräfenthal laut Bürgermeister zahlungsunfähig

Das Rathaus in Gräfenthal.

Gräfenthal. Böse Weihnachtsüberraschung: Gräfenthal ist Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) zufolge "absolut pleite und zahlungsunfähig". Wie er am Dienstagvormittag festgestellt habe, ist der Dispositionskredit in Höhe von rund 300.000 Euro ausgereizt, die Stadt könne vorerst kein Geld mehr ausgeben und auch keine Rechnungen mehr begleichen.

So stehe noch die dritte Teilrechnung für die Sanierung der Probstzellaer Straße in Höhe von zirka 207.000 Euro aus. "Wir haben eine Stundung bei der Baufirma beantragt", sagt Wehr. Außerdem werde er bei der Kommunalaufsicht des Landratsamts Liquiditätshilfe beantragen. "Zudem rechne ich nicht damit, dass wir die beantragten 700.000 Euro Bedarfszuweisung bekommen oder überhaupt welche kriegen", so der Bürgermeister. Aber selbst wenn sie noch komme, sei man aktuell eben nicht mehr liquid.

Von der Kommunalaufsicht heißt es auf unsere Nachfrage, es gebe bisher keinen formellen Antrag von der Stadt. Gegen Dienstagmittag habe der Bürgermeister in einer E-Mail über die Liquiditätsschwierigkeiten der Stadt informiert. Diese Mail sei allerdings kein formeller Antrag, der von der Kommunalaufsicht bearbeitet und beim Landesverwaltungsamt eingereicht werden könne.

Das Verfahren über Liquiditätshilfen sei an formale Kriterien gebunden. "Die Kommunalaufsicht unterstützt die Stadt Gräfenthal gerne, sobald die entsprechenden Voraussetzungen beziehungsweise Formulare vorliegen", heißt es. Diese sollen nun nachgereicht werden.