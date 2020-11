Stadt Saalfeld bedauert Beschneiden einer Linde an der Lache

Rückblick: Andrea Liebig in der vergangenen Woche an der gestutzten Linde

Die Geschichte um die Linde an der Saalfelder Lache soll ein gutes Ende nehmen. Wie berichtet, hatte der Bauhof der Stadt Saalfeld eine Linde auf einem Privatgrundstück an der Lachenstraße gekürzt, ohne vorher die Eigentümerin um Erlaubnis zu fragen. Diese, Andrea Liebig, reagierte darauf äußerst unerfreut und sprach von Hausfriedensbruch, ja sogar Diebstahl. Schließlich waren die Linden-Äste mitgenommen worden. Bedauernswert fand die Saalfelderin die Kürzung ihrer Linde auch deshalb, weil sie gern Lindenblüten von den Zweigen erntet, was nun zunächst einmal nicht mehr in dem Umfang möglich ist, die OTZ berichtete.