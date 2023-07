Stadt Saalfeld gelingt für 2023 ausgeglichenen Haushalt

Saalfeld. Bürgermeister Steffen Kania (CDU) spricht von einem Haushalt, „der keine Spielräume zulässt“. Trotz Streichungen würden aber wichtige Vorhaben dennoch finanziert.

Die Hälfte des Jahres 2023 war um und noch immer hatte die Stadt Saalfeld keinen Haushalt. Doch nun, Anfang Juli, auf der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause, konnte Bürgermeister Steffen Kania (CDU) Erfreuliches berichten: Der Kämmerei sei es gelungen, den Entwurf eines ausgeglichenen Haushalt für das laufende Jahr zu erarbeiten. Im August werde dieser den Stadträten zugehen, im September erwarte er dann den Haushaltsbeschluss.

Am Donnerstag ging Saalfelds Rathauschef noch kurz auf diese Nachricht ein: Angesichts der schlechten Finanzsituation der Stadt sei es ein Haushalt, der „auf Kante genäht ist, der keine Spielräume zulässt“. Basis dessen seien eine Reihe von Streichungen; alle Einsparpotenziale seien genutzt worden. So werde die Knochstraße vorerst nicht saniert. Auch Gestaltungsmaßnahmen in der Saale-Aue fielen weg. Schmerzlich seien Einsparungen in der Verwaltung, etwa bei der Neuanschaffung von IT-Technik.

Kania äußerte sich dennoch froh, bereits angefangene große Bauprojekte fortsetzen zu können. Dazu zähle neben dem Ausbau der Rudolstädter Straße auch die Umgestaltung des Areals Auf dem Graben, wo derzeit die Planung laufe. „Wir wollen im Herbst bzw. Winter ausschreiben“, ergänzte Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU). Kania versicherte, Saalfelds werde im kommenden Jahr auch den Eigenanteil für den Neubau der Grundschule im Ortsteil Gorndorf aufbringen können.