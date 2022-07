Stadtbibliothek Rudolstadt überarbeitet Internetauftritt

Rudolstadt Das neue Design soll mehr Übersichtlichkeit und eine Fülle an Informationen bringen

Pünktlich zur zweiten Jahreshälfte präsentiert sich die Stadtbibliothek Rudolstadt mit einer komplett überarbeiteten und modernisierten Internetseite, welche unter bibliothek.rudolstadt.de nun für sämtliche Endgeräte optimiert aufgerufen werden kann. Die Seite wurde damit an das optische digitale Erscheinungsbild der Stadt Rudolstadt, im Stil des Schillerhauses und der Bauernhäuser, angepasst.

"Das inhaltliche Angebot hat sich leicht umstrukturiert. Die Darstellung der Veranstaltungen wurde an den städtischen Veranstaltungskalender angeschlossen", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das neue Design bringe Übersichtlichkeit und eine Fülle an Informationen, was die Stadtbibliothek alles bereithält für die Leserinnen und Leser. So gibt es den Tipp des Monats nun speziell für die Altersgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Bereich „Online“ befinden sich die Bibliothekskataloge, aber auch die digitalen Angebote von Brockhaus, Filmfriend und Tigerbooks. Auch der Förderverein stellt sich in einer eigenen Rubrik vor.