Stadtführungen werden ab dem 23. Mai in Saalfeld wieder angeboten. Dabei geht es auch über die Carl-Zeiss-Brücke.

Stadtführungen durch Saalfeld beginnen wieder

In wenigen Tagen startet die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH wieder mit ihrem Angebot an Stadt- und Erlebnisführungen durch Saalfeld. „Die Führungskonzepte wurden optimiert, der Bierkeller wurde attraktiver gestaltet und eine neue Krimistadtführung entwickelt“, so Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Tourismus GmbH.

Ab 23. Mai findet bis Ende Oktober sonntags ab 11 Uhr ein öffentlicher Rundgang ab der Tourist-Info statt. Bei der abendlichen Stadtführung „Nachtschwärmerei“ begleiten der Ratsherr, eine Magd und die Stadtgarde die Besucher auf einem Streifzug durch die Innenstadt – erstmals am 23. Mai ab 21 Uhr. Bei der Saalfelder Bierkellertour erfahren die Gäste, wie früher Bier hergestellt und gelagert wurde. Der nächste Termin ist am 6. Juni, 18 Uhr. Einen besonderen Blick auf ein Kleinod der Thüringer Industriegeschichte erhält man bei einer Führung durch die ehemalige Schraubenfabrik im Stadtteil Graba – am 12. Juni erstmals wieder bei einer Führung ab 18 Uhr.

Neu in diesem Jahr ist die Krimistadtführung mit dem Scharfrichter Lambert Schwarz. Am 27. Juni können die Gäste erstmals dem Scharfrichter ab 21 Uhr bei der nächsten Aufklärung eines verworrenen Kriminalfalles helfen.

Weitere Infos und Tickets in der Tourist-Info, Markt 6, Telefon 0367/52 21 81, www.saalfeld-tourismus.de