Anlässlich der Eröffnung der Bundesgartenschau in Erfurt 2021 wurden die Gebäude im Außenstandort Bergfried Saalfeld im April mit farbigem Licht angestrahlt. Der Bergfried ist eine in den 1920er Jahren erbaute Villenanlage mit Park des Saalfelder Schokoladenfabrikanten Ernst Hüther.

Stadtführungen in Saalfeld beginnen wieder

Saalfeld. Die Erlebnis- und Stadtführungen werden in Saalfeld wieder angeboten. Zudem eröffnet eine Ausstellung über die Geschichte des Bergfried-Parks.

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH startet wieder mit ihren Stadt- und Erlebnisführungen durch Saalfeld. Los geht es am Samstag, 13 Uhr, mit einem Stadtrundgang ab Tourist-Information.

Bei der abendlichen Stadtführung „Nachtschwärmerei“ begleiten der Ratsherr, eine Magd und die Stadtgarde die Besucher auf einem Streifzug durch die Innenstadt. Die Führung findet in diesem Jahr erstmalig am 19. Juni ab 21 Uhr statt. Einen besonderen Blick auf ein Kleinod der Thüringer Industriegeschichte erhält man bei einer Führung durch die ehemalige Schraubenfabrik im Stadtteil Graba. Am 2. Juli öffnet die ehemalige Fabrik um 18 Uhr wieder ihre Türen für eine Führung.

Wer schon immer träumt, einen verworrenen Kriminalfall aufzuklären, ist bei der Krimistadtführung genau richtig. Am 26. Juni kann man wieder den Scharfrichter Lambert Schwarz durch Saalfeld begleiten. Und bei einer genussvollen Tour durch einen ehemaligen Bierkeller und den Saalfelder Katakomben steht der „Goldene Gerstensaft“ sowie die Herstellung und Lagerung im Vordergrund. Die unterhaltsame Bierkellerführung am 12. Juni startet 18 Uhr.

Zum Anlass der Buga 2021 entstand eine Ausstellung im ehemaligen Gärtnerhaus im Bergfried-Park, welche am 11. Juni ihre Pforten öffnet. Sie bietet Informationen zum Gesamtensemble Park und Villa Bergfried. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr kostenfrei geöffnet.

Tourist-Information, Markt 6, Telefon 03671/522181, www.saalfeld-tourismus.de