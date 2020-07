Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtmuseum erhält in Saalfeld hergestellte, historische Uhr

Das Stadtmuseum Saalfeld ist um einen bedeutenden Neuzugang reicher. Mit Unterstützung durch den Rotary Club Saalfeld konnte das Museum eine historische Tischuhr („Stutzuhr“) ankaufen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Das Besondere: Die Uhr entstand vor rund 200 Jahren in einer Saalfelder Werkstatt, hergestellt von Uhrmacher Johann Andreas Mörtel. Mörtel (geb .1772 Nürnberg, gest. 1855 Saalfeld) war mindestens seit 1803 in Saalfeld wohnhaft und betrieb hier sein Handwerk, zuerst im Haus Markt 6 (späterer „Roter Hirsch“), ab 1843 in der Fleischgasse 7. Mit ihm zusammen arbeiteten zwei Gesellen und wenigstens ein Lehrjunge. Seit 1811 übte Mörtel auch die Tätigkeit des Saalfelder „Stadtuhrenstellers“ aus. Im Jahre 1847 erhielt er den Titel eines sächsisch-coburgisch-gothaischen Hofuhrmachermeisters.

Die Uhr selbst kommt aus dem Bestand der beiden Sammler Michael Lühmann und Franz Taiber (Bremen), selbst Uhrmacher, und ist gleich in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: Zum ersten handelt es sich um eine künstlerisch und ästhetisch sehr ansprechende Arbeit in gutem Erhaltungszustand. Beide Zugfedern sind in Ordnung; die Uhr läuft kurz an, bleibt dann stehen, Hammer und Spiralgong fehlen allerdings. Neu fixiert werden musste das Pendel – hier half dankenswerterweise der Saalfelder Uhrmachermeister Andreas Arnold.

Zum zweiten besitzt die Uhr Seltenheitswert: Nur wenige Stücke aus Mörtels Werkstatt sind bekannt; im Bestand des Stadtmuseums gibt es bisher gerade einmal zwei Exemplare. Ein weiteres befindet sich in Coburger Privatbesitz.

Zum dritten schließlich liefert das Stück wertvolle Erkenntnisse zur Frühphase der Mörtelschen Tätigkeit in Saalfeld, die bislang weitgehend im Dunkeln liegt. Die aus ebonisiertem Holz gefertigte und mit ägyptisierenden Schmuckelementen in vergoldetem Messing versehene Uhr ist kunstgeschichtlich der Hochzeit des Empire, möglicherweise noch der Napoleonischen Epoche bis 1815, zuzuordnen. Ihre Qualität und die Tatsache, dass ein Vergleichsstück in Coburg existiert, lassen vermuten, dass Mörtel schon sehr früh Beziehungen zum dortigen Hof unterhielt – ein wichtiger Erkenntnisfortschritt zur Geschichte des Uhrmacherhandwerks im Herzogtum Sachsen-Coburg und in der Stadt Saalfeld.