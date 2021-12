Stadtmuseum präsentiert das Saalfelder Weihnachtsbüchlein

Saalfeld. Sechs Beiträge von sechs Autoren thematisieren im 118. Heft interessante Saalfelder Stadtgeschichte des 19. Jahrhunderts

Das Saalfelder Weihnachtsbüchlein 2021 ist da. Am Montagabend präsentierte Stadtmuseums-Direktor Dirk Henning das 118. Heft der regional-historischen Schrift vor einem kleinen Publikum. Das neue Heft beinhaltet sechs Beiträge von sechs Autoren auf 191 Seiten und ist damit, wie Henning sagt, „im Grunde kein Büchlein mehr, sondern ein Buch“. Das „Weihnachtsbüchlein“ gibt es seit 1854. Nach einer langen Pause wurde es nach 1990 wieder ins Leben gerufen.

Der erste Beitrag im 2021er Heft stammt von Henning selbst und thematisiert die erste Frau im Saalfelder Gemeinderat, Elfriede Schäfer. Leider habe das Museum kein Bild von der resoluten Frau, die als Schulrätin von Berlin nach Saalfeld kam. Damals, 1925, seien Frauen in Parlamenten noch „eine Sensation“ gewesen. Gemeinderätin sei Elfriede Schäfer, von Henning als „vielschichtige Persönlichkeit mit Ausstrahlung weit über Saalfeld hinaus“ beschrieben, bis 1932 gewesen.

Dirk Henning lobt das Sponsoring durch die Firma Samag

Cornelia Hockarth hat sich in dem 118. Heft die Betriebs- und Gewerkschaftsbibliotheken Saalfelds in der Zeit von 1949 bis zum Ende der DDR vorgenommen. Immerhin gab es bis 1990 drei hauptamtliche Gewerkschaftsbibliothekare in Saalfeld, betonte Henning. Ingo Lokies und Michael Böning thematisieren in ihrem Beitrag die Saalfelder Maschinenfabriken Paul Auerbach, Robert Auerbach und Rudolf Auerbach & Scheibe. In diesem Zusammenhang lobte Henning die Unterstützung für das Heft unter anderem durch die Firma Samag.

In einem weiteren Beitrag schreibt Dirk Henning über die Naturkundliche Sammlung Emil Weiske. Hierbei wartet das 118. Heft mit farblichen Abbildungen aus der vom Stadtmuseum übernommenen Privatsammlung Emil Weiskes (1867-1950) auf. Auch die beiden abschließenden Beiträge dürften beim Leser auf großes Interesse stoßen: So schreibt Claudia Streitberger über das Restaurant „Das Loch“ als sozialen Ort und Almut Wagner über die Begräbnisstätte der Familie Hüther, den „Gartenfried“.