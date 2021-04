Stadtrat Saalfeld entscheidet über Öffnung der Sportstätten in den Ferien

Saalfeld. Weiter auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: Ausbau der Reschwitzer Dorfstraße und Schulnetzplan

Der Saalfelder Stadtrat hat auf seiner Sitzung am heutigen Mittwoch nur eine kurze Tagesordnung für den öffentlichen Teil. So wird ab 16 Uhr im Meininger Hof darüber abgestimmt, ob die Sportstätten der Stadt für den Vereinssport ganzjährig genutzt werden dürfen. In der Vergangenheit wurden die Sporthallen in den Ferien geschlossen, etwa für Instandhaltungen und weil die Hallenwarte Urlaub hatten. Die Fraktion „Bürger für Saalfeld“ beantragt nun, dass Sportvereine ganzjährig die Sportstätten nutzen können. Für Wartungsarbeiten sei eine Schließzeit von vier Wochen ausreichend. „Durch Ferien, Feiertage, schulfreie Tage, Wartungsarbeiten, Urlaub usw. sind viele Sportanlagen derzeit drei Monate geschlossen“, begründet Oliver Grau den Vorstoß. Möglich sei eine ganzjährige Nutzung nur, wenn die Hallenwarte entlastet werden. Grau: „Statt ständige Präsenz der Hallenwarte könnten Bereitschaftsdienste eine Lösung sein oder die Übergabe der Verantwortung an Sportvereine. Ausgebildete und gut geschulte Übungsleiter, die im Beruf teilweise Diplom-Lehrer, Ingenieur oder Kaufmann sind, können diese Aufgabe temporär übernehmen.“ Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) ließ am Dienstag durchblicken, dass er sich eine Ferienöffnung der Sportstätten für 2021 vorstellen könne.

Ferner wird der Stadtrat den Schulnetzplan der Stadt Saalfeld für den Zeitraum von 2020/21 bis 2025/26 beschließen. Zudem steht der Ausbaubeschluss für die Dorfstraße in Reschwitz, Zweiter Bauabschnitt, auf der Tagesordnung.