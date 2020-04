Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrat Rudolstadt plant Einstieg in den Ausstieg

Als erstes Kommunalparlament im Landkreis plant der Stadtrat Rudolstadt jetzt den Einstieg in den Ausstieg aus der coronabedingten Zwangspause. Für Donnerstag nächster Woche hat Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) den Hauptausschuss zu einer Sitzung in den Löwensaal gebeten. Es ist der erste zaghafte Akt der Demokratie seit Anfang März.

In der Beratung, die 17 Uhr beginnen soll, will das Stadtoberhaupt über die Arbeit der Verwaltung in den sieben Wochen Coronapause berichten. Unter anderem war wegen einbrechender Gewerbesteuerzahlungen von Unternehmen eine Haushaltssperre verhängt worden. Außerdem soll die Stadtratssitzung vorbereitet werden, die am 7. Mai - wiederum unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen - im Löwensaal stattfinden soll.

In Saalfeld und Bad Blankenburg sind noch keine Aktivitäten zur Wiederaufnahme des parlamentarischen Betriebes erkennbar. Für den Kreistag hatte Landrat Marko Wolfram (SPD) eine Zusammenkunft während der Kontaktbeschränkungen unlängst in einem OTZ-Interview als „falsches Signal“ bezeichnet.