Stadtrat Schwarzatal möchte weiter nicht zu viel verraten - noch

Schwarzatal Die Zusage bei der letzten Sitzung, Unterlagen in Zukunft wie die meisten Nachbarkommunen wieder digital öffentlich zu machen, braucht noch etwas Umsetzungszeit

Mit erneut über 20 Tagesordnungspunkten ist der Stadtrat Schwarzatal im Trio der alle zeitgleich am Donnerstag, dem 25. Mai tagenden Kommunalvertretungen im Schwarzatal jener mit der umfangreichsten Agenda. Außer der reinen Tagesordnung wurde im Vorfeld erneut nichts zu Details der Sitzung bekannt. Dieser Vorgang ist deswegen von Interesse, weil der Stadtrat der größten Schwarzatal-VG-Mitgliedskommune damit - von Deesbach abgesehen - als einziges Parlament der Mitgliedskommunen die Preisgabe der Unterlagen auf digitalem Wege unterbindet.

Thomas Eilhauer wurde zugestimmt

Zwar hatte in der letzten Sitzung Thomas Eilhauer, einer der wenigen Bürger, der Stammgast in den Ratssitzungen ist, diese intransparente Haltung hinterfragt und die Zusicherung erhalten, man wolle dieses Gebaren wieder abstellen, doch bis dato ohne messbares Ergebnis. Eine Nachfrage unserer Redaktion in der Verwaltung ergab, dass der Stadtrat sich noch detaillierter darüber verständigen wolle, welche Teile der Unterlagen des öffentlichen Teils man nun vorab öffentlich macht und welche nicht. Grundsätzlich einsehbar ist der Kommunalordnung nach ohnehin alles, was den Mitgliedern des Stadtrats auch vorgelegen hat, allerdings mit der bewusst hinterlegten Hürde, dass man dazu einen Einsichtstermin der Verwaltung beantragen müsste.

Bis zur nächsten Sitzung, so war zu hören, wolle man den Modus nun entsprechend verfeinert haben.

Interne Überlegungen noch nicht abgeschlossen

Auf diese Weise bleibt also unklar, wieso am Donnerstag ab 19 Uhr - diesmal turnusgemäß in der Ortschaft Oberweißbach im Beratungsraum der Feuerwehr, Am Wäldchen 6 - nach den Eröffnungsformalitäten und dem Bericht der Bürgermeisterin mit Michael Mai ein neues Stadtratsmitglied verpflichtet werden muss, was diverse Auswirkungen auf die Besetzung der Ausschüsse und die VG-Vertreterversammlung hat.

Warum die Elternbeiträge in den Kindergärten der Stadt Schwarzatal erhöht werden müssen, erfährt die Öffentlichkeit womöglich am Donnerstag, was in der Würdigung des Haushaltes steht, der noch gar kein Investitionsprogramm hat, wahrscheinlich auch.

Nur Überschriften sind vorab öffentlich

Geändert wird danach die Haus- und Badeordnung für das Freibad Mellenbach-Glasbach der Stadt Schwarzatal. Weiter Beschlussvorlagen betreffen die Festsetzung privatrechtlicher Entgelte der Stadt Schwarzatal, die 3. Änderungssatzung der Hauptsatzung, die 3. Änderung zur Geschäftsordnung für den Stadtrat und die Ausschüsse sowie Ortschaftsräte, den Ankauf eines Flurstücks in der Gemarkung Meuselbach, die Vergabe einer Bauleistung, Reparatur Kirchentreppe Mellenbach-Glasbach, sowie den Austausch des Verkaufsfensters im Imbiss am Fröbelturm, die Vergabe einer Planungsleistung zum Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Meuselbach- Schwarzmühle.

Mit Spannung erwartet wird nach dem Paukenschlag, mit dem die Stadt Saalfeld aus dem Verein “Naturpark Thüringer Wald” ausgetreten ist, auch der Tagesordnungspunkt, der als Informationsvorlage von Stadtratsmitglied Matthias Neumann zu diesem Thema ebenso vorab ohne inhaltliche Tendenz ist.