Stadtrat tagt am Donnerstag in Rudolstadt

Im Rathaus am Rudolstädter Markt trifft sich am Donnerstag der Stadtrat.

Baden, Bauen und der Beirat „Städtepartnerschaft Bayreuth“ stehen im Mittelpunkt der 5. Sitzung des Stadtrates Rudolstadt, die am Donnerstag, 17 Uhr. im Sitzungssaal des Rathauses beginnt.

18 Punkte stehen auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils, in der es nach Bürgermeisterbericht, Einwohnerfragestunde und Anfragen der Stadtratsmitglieder um den Bayreuth-Beirat geht, für den Ex-Bürgermeister Hartmut Franz, Elke Träuptmann, Martin Modes und Klaus Karpinsky vorgeschlagen sind. Anschließend will man die Gebühren zum Rudolstädter Vogelschießen anheben, wovon sich die Stadt Mehreinnahmen von etwa 15.000 Euro pro Jahre erhofft.

Bilanzverlust von knapp 500.000 Euro

Um die Saalemaxx Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt GmbH geht es gleich in drei Beschlussvorlagen. So soll den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung erteilt und der ausgewiesene Bilanzverlust in Höhe von 486.414,99 Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Weitere Themen des öffentlichen Teils sind das neue Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße und der Bau eines Fußweges zum Ärztehaus in der Jenaischen Straße.