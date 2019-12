Stadtrat vergibt Zuschlag für Bahnbetriebswerk

In seiner Sitzung am Mittwochabend, 11. Dezember, vergab der Saalfelder Stadtrat die künftige Nutzung des ehemaligen Bahnbetriebswerks. Den Zuschlag für einen Erbpachtvertrag erhielt einstimmig die Initiative um den Rudolstädter Torsten Scheidig. Er war als einziger von ursprünglich fünf Bewerbern übrig geblieben. Zuletzt war vor wenigen Tagen der Berliner Bewerber Rainer Zache ausgeschieden. Laut Bürgermeister Steffen Kania (CDU) hatte dieser sein Konzept nicht rechtzeitig vorgelegt und Stadt und Wirtschaftsförderagentur Unregelmäßigkeiten vorgeworfen, die er auch gegenüber OTZ äußerte, wir berichteten. „Das Verfahren ist sehr transparent abgelaufen“, betonte Kania. Er könnte, wenn gewünscht, „gerne Ausführungen zu unseren Erfahrungen mit dem Konzeptionisten machen, aber nur im nichtöffentlichen Teil“, so Kania durch die Blume.

Dudelteich soll im Januar fertig werden

Bettina Fiedler (CDU), erster Beigeordneter und Dezernentin für Stadtentwicklung, zufolge, habe Zache sie am selben Tag noch einmal angerufen, und angeboten, doch noch zu referieren. In der Diskussion zur Beschlussvorlage lobte AfD-Abgeordneter Knut Engelhardt Scheidigs Konzept als „das einzige mit Hand und Fuß“. Zaches Visionen seien „eher Liebhaberei“ gewesen. Dieser Einschätzung schloss sich Joachim Heinecke (FDP) ab: „Sein Konzept was das Beste, was wir gesehen haben“.

In seinem Infoblock gab Kania einen aktuellen Stand in Sachen Hoch- und Tiefbau. So soll am Dudelteich als einer der aktuell invasivsten Straßenbaumaßnahmen Mitte nächster Woche die Asphaltdecke eingebracht werden, nachdem Straßenbeleuchtung bereits installiert ist; der Abschluss der gesamten Maßnahme ist für Januar geplant. Im Oberen Tor laufe zurzeit der Innenausbau und die museale Gestaltung, am straßenseitig bereits abgerüsteten Rektoratsgebäude/Brudergasse 22 sind die Dachdeckerarbeiten fast abgeschlossen, die Alte Schule in Schmiedefeld wurde erfolgreich abgerissen, die Fahrbahn der Breitscheidstraße ist fertig.

Cornelia Moersch erhielt für ihr langjähriges Engagement im Offenen Kanal Saalfeld/Bürgerradio SRB die Silberne Bürgermedaille aus den Händen des Rathauschefs. Mit der „höchsten Akzeptanz aller Bürgerradios in Thüringen“ sei die Station eine „feste und unverzichtbare Größe in der lokalen Medienlandschaft“. Weitere Themen aus dem Stadtrat lesen Sie morgen im Lokalteil.