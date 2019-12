Saalfeld. Alles wird teurer, nun auch der Strom. Für Februar kündigen die Stadtwerke Saalfeld jetzt die nächste Preiserhöhung an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtwerke Saalfeld erhöhen den Strompreis

Kunden der Stadtwerke Saalfeld GmbH zahlen ab Februar nächsten Jahres mehr für den Strom. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, sei man gezwungen, den Arbeitspreis um 1,2 Cent je Kilowattstunde zu erhöhen. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 kWh erhöhen sich die Stromkosten so um knapp drei Euro pro Monat, rechnet das Unternehmen vor. Rund 35 Euro im Jahr. Nicht ändern soll sich der Grundpreis. Alle Kunden würden in den nächsten Tagen per Post informiert.

Als Gründe für diese Entwicklung führen die Stadtwerke Saalfeld (SWS) gestiegene Rohstoffkosten und „die Folgewirkungen der von der Regierung beschlossenen Energiewende“ an, die die Bezugskosten für Strom erheblich steigen ließen. Hinzu kämen steigende Kosten für die Nutzung des Netzes und eine um 5,5 Prozent steigende EEG-Umlage.

Die SWS GmbH versorgt etwa 28.000 Einwohner in und um Saalfeld mit Strom und Erdgas. Mehrheitsgesellschafter ist die Saalfelder Bäder GmbH. Weitere Anteile gehören der Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH und der Thüringer Energie AG.