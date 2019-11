Kreis Saalfel-Rudolstadt. Zum 81. Jahrestag der Novemberpogrome wird am kommenden Sonnabend an mehreren Orten im Landkreis an die Opfer des Faschismus erinnert.

Städtedreieck und Königsee: Gedenken an Opfer des Faschismus

Am 9./10. November jähren sich die Novemberpogrome von 1938 zum 81. Mal. Allein an diesen beiden Tagen wurden 400 Menschen jüdischen Glaubens ermordet. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren es über sechs Millionen.

Erinnern, Mahnen und Handeln seien Lehre und Auftrag zugleich aus der Deutschen Geschichte, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses Zivilcourage und Menschenrechte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. .Dementsprechend beteilige man sich am 9. November an den Gedenkveranstaltungen, die an zentralen Orten und an Stolpersteinen im Landkreis stattfinden und an die Opfer der Deutschen Gewaltherrschaft erinnern.

Gedenkveranstaltung in Rudolstadt: Mahnmal in Rudolstadt am Platz der Opfer des Faschismus; 11 bis 12 Uhr

Gedenkkundgebungen an Stolpersteinen; Saalfeld - Wielandstraße 1, Ecke Pfortenstraße - Markt - Lange Gasse 29 13 - 14.15 Uhr; Rudolstadt-Schwarza, Schwarzburger Straße 72 15 - 15.45 Uhr; Königsee - Schwarzburger Straße 25, Ecke Näthergäßchen 16.30 - 17.15 Uhr; Bad Blankenburg - Georgstraße 15, in der Nähe des Georgsdenkmals 19 - 19.45 Uhr