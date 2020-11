Ständchen für ein Rudolstädter Urgestein

Er war unter anderem Teppichhändler und Verwaltungsmitarbeiter. Kommunalpolitisch engagierte er sich viele Jahre im Rudolstädter Stadtrat und ehrenamtlich in mehreren Vereinen, so in der Liedertafel. Zudem kennt er sich bestens aus in der Geschichte seiner Heimatstadt und hat immer ein Schnärzchen parat. Herbert Henniger ist das, was man als Rudolstädter Urgestein bezeichnen würde. Am Sonntag feierte er 80. Geburtstag. Dazu gab es ein musikalischen Ständchen von den Mitgliedern des Posaunenchors und den Sängerinnen und Sängern der Liedertafel.