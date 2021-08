Die Galeristin Maren Kratschmer-Kroneck (63) in der Saale-Galerie in der Jubiläumsausstellung „30 Jahre Saale-Galerie“ vor einer Arbeit von Horst Gröschel.

Staffelstab-Übergabe in der Saale-Galerie in Saalfeld

Saalfeld. Die Galeristin Maren Kratschmer-Kroneck übergibt die Leitung der Saale-Galerie in Saalfeld an Ricarda Straub-Unger.

Nach drei Jahrzehnten und mehr als 550 Ausstellungen übergibt Saale-Galerie-Chefin Maren Kratschmer-Kroneck den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Ricarda Straub-Unger am Samstag, 14. August, 17 Uhr, vor der Galerie in der Saalfelder Brudergasse. Das Modetheater „gnadenlos schick“ aus Weimar wird einen „Walk Act“ zeigen entlang der Brudergasse, danach kann die Jubiläumsausstellung „30 Jahre Saale-Galerie“ noch einmal besucht werden.