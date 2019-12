Stahlträger aus Rudolstadt für Berliner Kaufhaus

Neue Werbung, mehr Öffentlichkeitsarbeit, größeres Führungsteam: Die Firma MMS Stahl- und Anlagenbau im Industriegebiet Schwarza hat sich im Laufe des Jahres in einigen Punkten ein neues Image verpasst.

Wie sich die Firma in der Öffentlichkeit präsentiert, konnte man unter anderem beim Hindernisrennen Getting Tough sehen. Mehrere große Elemente tragen den Namen. Sie werden nicht nur in Rudolstadt, sondern auch auswärts bei ähnlichen Rennen zu sehen sein. „Wir haben stark an der öffentlichen Wahrnehmung gearbeitet“, sagt Thomas Kuhlmann.

Der Architekt und Prokurist ist neu in der Unternehmensführung. Er kommt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, hat in Weimar Architektur studiert und als Planer des Neubaus in Schwarza den Weg zu MMS gefunden. Er gehört neben Thomas Klein, Frank Schmieder und Torsten Söllner jetzt zum Führungsteam.

Baustelle für eine neue Betriebswerkstatt der Hamburger Hochbahn AG: Die Stahlkonstruktion kommt von der Firma MMS aus Schwarza. Foto: Foto: MMS

Baustellen im ganzen Land und ganz nah

Geblieben ist, was das mittelständige Unternehmen mit aktuell 55 Mitarbeitern seit vielen Jahren ausmacht: die Ausführung von Stahlbau- und Schlosserarbeiten, angefangen von Brücken bis hin zu Fußballstadien. Auch in diesem Jahr haben die Rudolstädter an einigen Prestigeobjekten mitgewirkt.

Ein solches ist beispielsweise der Umbau der Messe in Köln, an dem MMS mit Schlosser- und Stahlbauaufträgen in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro beteiligt ist. Wenn künftig die Züge der Hamburger Hochbahn AG in den mit vier Gleisen ausgestatteten Werkstatttunnel zur Wartung oder Reparatur fahren, dann tun sie das auf Stützen aus Stahl, hergestellt in Rudolstadt und montiert von den MMS-Fachleuten. Der Neubau der Filiale der Deutschen Bundesbank in Dortmund entsteht ebenfalls mit Rudolstädter Beteiligung.

Und auch dieses Vorhaben wird in Erinnerung bleiben: In Berlin-Steglitz wird gerade das Shoppingcenter Forum 1 saniert. Es stammt aus den 1960er Jahren und war eines der ersten dieser Art in Stahlbauweise. Die Konstruktion wird ertüchtigt und erweitert, so dass künftig eine höhere Deckenlast möglich ist, wie sie zum Beispiel für die großen Flächen von Supermarktketten benötigt werden. Rund 750 Tonnen Stahl werden dafür verbaut. Für die Arbeiten im Umfang von rund fünf Millionen Euro verantwortlich sind die Fachleute von MMS. Die Liste lässt sich fortsetzen. Ob die neue Radwegbrücke über die Schwarza in Schwarza, eine Fußgängerbrücke über die A4 bei Stadtroda, ein Studentenwohnheim in Jena oder das Freibad in Mühlhausen: Die Stahl- und Schlosserarbeiten kommen auch hier von MMS.

Starkes Firmennetz im Rücken,auf das man sich verlassen kann

In der Unternehmensführung ist man zuversichtlich, dass es so auch in Zukunft weitergeht. Die Auftragsbücher für 2020 jedenfalls sind bis zur Jahresmitte schon gut gefüllt. „Bei all diesen Vorhaben brauchen wir Partner, mit denen wir zuverlässig zusammenarbeiten, braucht es Menschen, die Entscheidungen treffen, ein Netzwerk von Unternehmen, die sich aufeinander verlassen können. Nur mit einem starken Firmennetz im Rücken können wir die umfangreichen Leistungen anbieten“, so Torsten Söllner am Donnerstag bei einem Treffen auf dem Firmengelände im Industriegebiet, zu dem Händler, Nachunternehmer, Spediteure und weitere Partner eingeladen waren. „Wir sind heute hier, um dafür mal Danke zu sagen“, so der Prokurist.