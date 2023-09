Stahlwerk fordert baldigen Industriestrompreis

Unterwellenborn Landesregierung soll alles tun, um Bundesregierung zum Handeln zu bringen

In einem am Montag publizierten Offenen Brief an die Landesregierung fordern das die IG Metall Saalfeld – Jena, das Stahlwerk Thüringen, die Silbitzer Gießerei und weitere Mitglieder der Thüringer Allianz Pro Industriestrompreis die rasche und konsequente Einführung des seit Wochen diskutierten Industriestrompreises insbesondere für die energieintensive Metallbranche.

Nur wenig Zeit, um Chancengleichheit im Markt herzustellen

Die Stahlindustrie in Thüringen mit Tausenden Arbeitsplätzen brauche wettbewerbsfähige Energiepreise. Daher sollen Ministerpräsident Bodo Ramelow und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee alle politischen Mittel nutzen, um die Bundesregierung zu überzeugen. Eine gemeinsame Aktion aller Ministerpräsidenten – wie jüngst in Brüssel – könne auch in Berlin ein geeignetes Mittel sein. „Wir möchten Sie ermutigen, dies mitanzuschieben. Unter dem internationalen Preis- und Wettbewerbsdruck bleibt nur wenig Zeit, die Chancengleichheit für unsere einheimische Produktion herzustellen“, schreiben die Verfasser des Briefes, darunter Sina Neumann und Alexander Stolze von der Geschäftsleitung des Stahlwerks in Unterwellenborn.



Man sei empört über wenige, aber einflussreiche Gegenstimmen zu staatlichen Maßnahmen. Auch die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Branche stelle sich nicht, denn unter fairen Bedingungen habe Grüner Stahl, wie er in Unterwellenborn bereits erzeugt wird, eine goldene Zukunft. Bereits vorgenommene und eingeleitete Investitionen als Bekenntnis zur ökologischen Transformation sprächen für sich. „Allerdings muss die Politik kurzfristig mit einem garantiert festgelegten Industriestrompreis auf mehrere Jahre und einer mittelfristigen Planungssicherheit reagieren. Wir brauchen jetzt Verlässlichkeit“, betonen die Verfasser.

Andere Länder subventionieren Industriestrom bereits

Die Stahlindustrie sei ein Herzstück der Thüringer Wirtschaft. „Silbitz Guss und das Stahlwerk sind weltweit tätig, aber mit ihrem Hauptsitz in Silbitz bzw. Unterwellenborn für unser Bundesland unverzichtbare Leuchttürme. Beide Unternehmen sind tarifgebunden und agieren als Vorzeigeunternehmen für die bisherige und künftige Entwicklung der Region“, heißt es in dem Offenen Brief.

Das Stahlwerk Thüringen beschäftigt 760 Mitarbeiter und liefert jährlich 800.000 Tonnen Formstahl in über 60 Länder. Als Motor der Kreislaufwirtschaft recycelt es etwa eine Million Tonnen Stahlschrott pro Jahr. Mit der positiven Entwicklung hinsichtlich CO2-Neutralität des Unternehmens sowie seiner Produkte – Stahlträger aus dem Stahlwerk Thüringen bilden mit 330 kg CO2 je Tonne Stahl den Benchmark in Europa und der Welt – könne dies nur mit einer verlässlichen Planung der Energiepreise zu fairen Bedingungen fortgeführt werden. Wegen des staatlich massiv subventionierten Industriestrompreises in anderen Ländern wie Italien oder Spanien sehen sich die hiesigen Stahlwerke und Gießereien auch auf dem europäischen Markt in einer „signifikant nachteiligen Wettbewerbssituation“, wie sie betonen.