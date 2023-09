Stahlwerk Unterwellenborn feiert mit Betriebsfest Jubiläen nach

Ein fast 90 Meter langes noch glühendes Profil ist nach dem Durchlaufen der Walzgerüste am Ende der Formstahlstraße im Stahlwerk Thüringen angekommen, wo es nun in die gewünschten Längen zerschnitten wird.

Unterwellenborn. 750 Leute arbeiten in Unterwellenborn. Um möglichst viel von ihnen zur Feier nach Erfurt bringen zu können, sind 30 Busse im Einsatz

Die Stahlwerk Thüringen GmbH wurde am 1. Juli 1992 gegründet, die Maximilianshütte Unterwellenborn begann 1892 mit der Stahlproduktion. Da wegen der unbeständigen Situation durch die Pandemie im Vorjahr keine Jubiläumsfeier sicher geplant werden konnte, folgt sie nun ein Jahr später: Am kommenden Sonnabend steigt in der Messehalle Erfurt das Betriebsfest mit etwa 1500 geladenen Gästen, mit heutigen und ehemaligen Mitarbeitern, mit vielen Wegbegleitern aus Wirtschaft und regionaler Politik sowie den Azubis ab dem 2. Lehrjahr.

Für den Transport nach Erfurt und zurück sind allein 30 Busse von Kombus im Einsatz. Traditionell werde über Details des Programms und beteiligte Künstler nicht informiert, so Personalchef Christian Güntsch, man wolle alle Gäste bei Spannung halten.

Seit Gründung des Stahlwerks Thüringen wurden fast 24 Millionen Tonnen Stahlträger in Unterwellenborn hergestellt. Dies entspricht, würden alle Profilträger hintereinandergelegt, etwa 20 Erdumrundungen. In Unterwellenborn hatte 1872 mit der Gründung der Maximilianshütte die Tradition der industriellen Stahlproduktion begonnen. Nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, Wiederaufbau zum Volkseigenen Betrieb und einigen Besitzerwechseln nach der Wende gehört die Stahlwerk Thüringen GmbH seit dem 1. Februar 2012 zum brasilianischen Stahlkonzern CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Mit einem Team von etwa 750 Beschäftigten produziert das Unternehmen Stahlträger nach europäischen und internationalen Normen, in der Hauptsache IPE-, HE- und U-Profile. Als Ausbildungsbetrieb hat das Unternehmen seit 1994 über 300 Facharbeiter ausgebildet, von denen sich die meisten auch für eine berufliche Tätigkeit im Stahlwerk entschieden haben.