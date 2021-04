Stahlwerk Unterwellenborn hilft beim Aufforsten

Unterwellenborn. Rund 2500 Setzlinge in den Revieren Pippelsdorf und Leutenberger Höhe gepflanzt

Noch wird auch in Unterwellenborn der Stahl nicht ohne CO 2- Emmissionen geschmolzen und gewalzt, doch Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit gehören längst zum Unternehmensprofil. Deshalb beteiligt sich das Stahlwerk Thüringen auch mit einer Baumpflanzaktion an den Aktivitäten zum diesjährigen Tag des Baumes, der am kommenden Sonntag weltweit begangen wird.

Laut Personalchef Christian Güntsch waren am Montag sechs Vertreter des Stahlwerks, darunter Prokuristin Sina Neumann, in einem Forstrevier bei Pippelsdorf zugange und pflanzten auf einer Kahlfläche diverse junge Bäume. Auf dem durch Borkenkäfer zerstörten knapp 0,9 Hektar messenden Areal unterstützt das Stahlwerk die Aufarbeitung und Wiederaufforstung durch die Finanzierung von 1300 Setzlingen. Hier wurden 800 Douglasien, 300 Bergahorn und 200 Vogelkirschen angepflanzt.

Weitere rund 1150 Setzlinge von Bergahorn, Lärchen, Douglasien, Vogelkirschen, Linden und Bergulmen werden auf einer 1,85 Hektar umfassenden Fläche im Revier Leutenberger Höhe in der Nähe von Schweinbach angepflanzt. Die jungen Bäumchen bilden eine Mischkultur, die ökologisch stabiler, damit langlebiger und robuster gegenüber den sich verändernden Klimabedingungen sein wird, hoffen die Forstleute. Neben den Aspekten des Waldnaturschutzes wird durch die Wiederaufforstung gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sowie dem regionalen Klimaschutz geleistet. International werden am „Tag des Baums“ zahlreiche Baumpflanzungen durchgeführt, um die Bedeutung des Waldes für den Menschen, die Wirtschaft und die Umwelt im Bewusstsein zu halten.