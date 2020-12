Stahlwerker unterstützen Elterninitiative für krebskranke Kinder mit 20.000 Euro

Unterwellenborn/Jena Der Verein unterstützt an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien über die notwendige medizinische Behandlung am Uniklinikum in Jena hinaus.

Vor wenigen Tagen haben Rolf Wendler, Vertriebschef des Stahlwerks Thüringen, und Betriebsratsvorsitzender Lutz Beißig gemeinsam einen symbolischen Scheck über 20.000 Euro an die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena übergeben. Diese Summe sei das „Ergebnis der Beteiligung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit knapp 4000 Euro und wurde durch das Unternehmen aufgerundet“, heißt es in einer Mitteilung.

Neues Angebot ist die Kinderclownin „Flotti Lotti“

Ziel des 1990 gegründeten Vereins der Elterninitiative ist es, an Krebs erkrankten Kindern und deren Familien über die notwendige medizinische Behandlung am Uniklinikum in Jena hinaus Unterstützung zu geben und betroffenen Familien mit kompetenter Beratung und Information zur Seite zu stehen. Der Verein zählt rund 200 Mitglieder, hat derzeit neun hauptamtliche sowie etwa 25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und betreut aktuell fast 30 junge Patienten in der Kinderkrebsstation sowie etwa 250 ambulant. Neues Angebot in diesem Jahr ist die Kinderclownin „Flotti Lotti“, die einmal pro Woche die kleinen Patienten mit Späßen, Geschichten und Überraschungen erfreut.