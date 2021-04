Standfest auf drei Beinen: Saalfelder VST GmbH wird 30

Saalfeld. Vom Hörsaal bis in die Museen: Die VST GmbH Saalfeld ist seit 30 Jahren mit multimedialen Anwendungen am Markt.

Die wachsende Zahl von Tankstellenüberfällen war 1990 ein Ausgangspunkt für eine Geschäftsidee, aus der heraus im April 1991 die VST (Video-System-Technik) GmbH Saalfeld entstand.

Die Firmengründung heute vor 30 Jahren war für die Zeissianer Peter Wessel, Harald Röder, Jens Spindler und Lothar Fischer die Flucht nach vorn, denn ihr ehemaliger Betrieb am Saaleufer stand absehbar vor der Auflösung durch die Treuhand. Mit der im hessischen Rödermark ansässigen Firma Videor Technical fand man einen Mitgesellschafter, der in den ersten sieben Geschäftsjahren beim Laufenlernen in der Marktwirtschaft partnerschaftliche Unterstützung gewährte – ohne das damals oft allgegenwärtige Ossi-Wessi-Gehabe.

Schnell mussten die Ingenieure erkennen, dass Videoüberwachung an Tankstellen auch andere anboten. Die Anfrage einer Plauener Kirchgemeinde, die Gottesdienste mittels Videokamera aufzeichnen und via VHS-Kassette im Altenheim abspielen zu können, ließ neben der Fototechnik das Geschäftsfeld Präsentations- und Studiotechnik entstehen. Das Ur-Standbein Videoüberwachung firmierte alsbald unter dem Titel Technisches Fernsehen.

An diesen von VST gefertigten und befüllten Info-Inseln können sich die Ausstellungsbesucher durch eine Ausstellung klicken. Foto: Stadtverwaltung Saalfeld

Mit allem rund um Optik kannten sich die ehemaligen Technologen aus und stellten in den ersten zehn Geschäftsjahren die Firma auf so solide Beine, sodass man sich zum ersten Jubiläum ein eigenes Firmengebäude schenkte. Seit 2002 ist der Cröstener Weg im Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach die Firmenadresse von VST Saalfeld.

Mittlerweile ist auf der Kommandobrücke der personelle Wechsel erfolgt. Lothar Fischer hatte wenige Jahre nach Gründung die Firma verlassen. Peter Wessel stieg altersbedingt als Erster aus, Harald Röder übergab den Staffelstab 2013 an seinen Sohn Jan (44) und Jens Spindler im Vorjahr an Schwiegersohn Thorsten Weiss (36). Nun führen ein Medientechnologe und ein Marketingstratege das Unternehmen mit aktuell 37 Mitarbeitern.

Höhen und Tiefen hat es in 30 Jahren immer mal wieder gegeben. Doch VST wackelte nie ernsthaft, „weil die Firma immer auf drei Beinen gestanden hat, von denen eines das andere stützen konnte“, ist Geschäftsführer Jan Röder dankbar für die Weitsicht der Gründungsväter.

War anfangs die Fototechnik umsatzstarker Erfolgsgarant, profilierte sich in den vergangenen Jahren der Bereich Medientechnik. Hörsäle an Thüringer Hochschulen und Universitäten wurden durch VST mit Technik und Software ausgestattet.

Zahlreiche Museen deutschlandweit haben ihre Ausstellungskonzepte mit Hilfe von VST erneuert und neuen Besuchergewohnheiten angepasst beziehungsweise mit digitalen Lösungen Ausstellungen erlebbarer gemacht. Die sich wandelnde Gesellschaft bringt ein neues Aufgabenspektrum, einen neuen Markt mit neuen Schwerpunkten. VST hat darauf reagiert und im 30. Jahr seines Bestehens seine Standbeine weiterentwickelt.

Es sind die individuellen Komplettlösungen wie ein Trackingsystem für Hörsäle oder das Ein-Knopf-TV-Studio mit einfacher Steuerung, die dank intelligenter Software made by VST angeboten werden können. Und auf diesem Gebiet will man sich künftig als Hersteller verstärkt einen Namen machen.

Apropos Namen machen: Nach 30 Jahren am Markt halten die beiden Geschäftsführer die Zeit für gekommen, die Marke VST unter leicht relaunchtem Logo thüringen- und deutschlandweit bekannter zu machen und bespielen dafür alle einschlägigen Kanäle.

Kinderkrankheiten und Pubertät hat VST nach 30 Jahren am Markt überstanden, schaut bei aktuell sieben Millionen Euro Jahresumsatz zuversichtlich nach vorn – auch, weil das Unternehmen auf mehreren Standbeinen sicher steht.