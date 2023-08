Starke Frauen, gesundes Gärtnern, kreativ werden

Saalfeld Die Kreisvolkshochschule steht in den Startlöchern für das Herbst- und Wintersemester

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Saalfeld-Rudolstadt hat jetzt die Programmhefte für das kommende Herbst- und Wintersemester veröffentlicht, das am 11. September beginnt. Mit zahlreichen Angeboten bringt die KVHS den Bürgerinnen und Bürgern mit Freude Wissen näher. Das aktuelle Programm bietet spannende und informative Kurse. Auch in diesem Semester befassen sich die vielfältigen Bildungsangebote mit abwechslungsreichen Themenbereichen. „Zu den stetigen Herausforderungen, denen sich die Fachbereichsleiter und Kursleiter der Volkshochschule stellen, gehört es, stets die Augen und Ohren am Puls der Zeit zu haben und neue Ideen und Entwicklungen im umfassenden Lern- und Bildungsangebot aufzugreifen“, so Landrat Marko Wolfram (SPD): „Ich bin stolz darauf, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern so hochwertige Bildungsmöglichkeiten in verschiedensten Fachbereichen anbieten können“

Sonderführungen zu historischen Themen und Persönlichkeiten

Schon seit ihren ersten Stunden versteht sich die Kreisvolkshochschule als demokratischer Ort des sozialen sowie politischen Lernens. Die Veranstaltungen um „Politik – Gesellschaft – Umwelt“ sind breit gefächert und umfassen soziale, geschichtliche, psychologische und viele weitere Themen. In Kooperation mit dem Thüringer Landesmuseum Heidecksburg finden in diesem Semester exklusive Sonderführungen zu den historischen Themen „Die letzte Fürstin – Anna Luise von Schwarzburg-Rudolstadt“ und „Auf den Spuren starker Frauen – Aemilie Antonie und Aemilie Juliane“ statt. Neue Gartentrends können im Kurs „Wintergärtnerei – frisches Gemüse ganzjährig aus dem eigenen Garten“ entdeckt werden. Weiterhin beschäftigen sich die aktuellen Semesterangebote im Gesellschaftsbereich mit Themen, die besonders Eltern, Kinder und Jugendliche ansprechen.

Im Bereich Kunst und Kultur werden Kernkompetenzen wie Kreativität und praktische Fähigkeit trainiert und erweitert. Ob beim Drechseln, Filzen oder Schneidern – alle Kursleiter freuen sich auf kreative Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Anschluss an den Kurs auf ein selbst hergestelltes Werk blicken können.

Im Fachbereich Gesundheit dreht sich alles um die Themen Bewegung und Prävention. Durch Aktivität kann gesundheitlichen Schädigungen vorgebeugt werden. Sowohl die psychische als auch physische Gesundheit stehen im Mittelpunkt des Programms. Unter anderem mit dem neuen Kursangebot „Eine Stunde Bewegung ist auch schon Sport“ sollen Menschen zum Aktivsein und für einen gesunden Lebensstil motiviert werden.

Sprachkurse bis hin zu Japanisch und Chinesisch

Zusätzlich werden in verschiedenen Kursen Fremdsprachen von Englisch über Spanisch bis hin zu Japanisch von Sprachdozenten vermittelt. Auf unterschiedlichen Niveaustufen werden Einsteiger als auch Fortgeschrittene von den Dozenten begleitet. Die Spracheinstufungsberatungen finden am 5. September in Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 12, Zimmer 303 und am 7. September in Saalfeld, Jahnstraße 2, jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Weiterhin bietet die KVHS im Dezember eine Englisch-Sprachreise nach Oslo an, bei der weitere Sprachkenntnisse erworben werden können.

Wer den Umgang mit dem PC oder dem Smartphone erlernen will, ist in den Einsteiger- oder Fortgeschrittenenkursen richtig. Darüber hinaus bietet die KVHS im Fachbereich Beruf und EDV auch eine Informationsveranstaltung „Glücklich im Job? – Berufliche Veränderung gestalten“ in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit an. Weiterhin besteht auch die Möglichkeit einen Grundbildungskurs zu besuchen, in welchem Schritt für Schritt Fähigkeiten wie Lesen oder Schreiben verbessert werden, um im Alltag besser zurechtzukommen.