Stau bei der Anreise nervt Rudolstädter und Festivalgäste

Rudolstadt Zeitweise drei Stunden Wartezeit am Donnerstagabend - am Wochenende werden weitere bis zu 1000 Autos erwartet - neue Parkplätze geplant

Stau und teilweise chaotische Verhältnisse bei der Anreise zum Rudolstadt-Festival haben am Donnerstag Besucher der viertägigen Veranstaltung und Einheimische gleichermaßen genervt. Zeitweise hätten Leute drei Stunden warten müssen, um über Volkstedt auf den Zeltplatz an der Großen Wiese oder auch an ihr Wohnhaus zu kommen. Neben den Erschwernissen bei der Anfahrt aus Richtung A 4 und A 9 - gesperrt waren der Tunnel Rothenstein und die B 281 zwischen Pößneck und Krölpa - seien sämtliche Zufahrtstraßen in Rudolstadt dicht gewesen, der Stau habe bis zur Ankerwerkskreuzung und teilweise in die Innenstadt gereicht, wird in sozialen Netzwerken berichtet.

Petra Rottschalk, Co-Chefin des Festivals, bestätigt die Probleme, die vor allem an der Zufahrt über die Macheleidstraße im Ortsteil Volkstedt entstanden seien. "Viele Camper sind ohne Parkkarte angereist, obwohl wir vorher Parkkarten verkauft haben", sagte die Rudolstädterin. Das habe die Kapazitätsberechnung schwierig gemacht. Zum Teil habe man Parkkarten nachträglich ausgegeben, es mussten aber auch Leute umkehren, was die Verkehrsprobleme verstärkte.

Bilder: Eröffnungskonzert des Rudolstadt-Festivals Bilder: Eröffnungskonzert des Rudolstadt-Festivals Konzert das diesjährige Rudolstadt-Festival. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Bilder: Eröffnungskonzert des Rudolstadt-Festivals In den Bauernhäusern gab sich Singer/ Songwriter Max Prosa mit seinen Mitstreiterinnen Liv Solveig und Maria de Val die Ehre. Die Location war völlig überfüllt. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Bilder: Eröffnungskonzert des Rudolstadt-Festivals Der Protagonist ist einer der beiden letzten noch lebenden Akteure des legendären "Buena Vista Social-Clubs" Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Bilder: Eröffnungskonzert des Rudolstadt-Festivals Eliades Ochoa und die Grupo Patria aus Kuba eröffneten als Länderschwerpunkt-Konzert das diesjährige Rudolstadt-Festival. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Bilder: Eröffnungskonzert des Rudolstadt-Festivals Eliades Ochoa und die Grupo Patria aus Kuba eröffneten als Länderschwerpunkt-Konzert das diesjährige Rudolstadt-Festival. Foto: Ingo Eckardt

Bilder: Eröffnungskonzert des Rudolstadt-Festivals Konzert das diesjährige Rudolstadt-Festival. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Fahrzeuge sind im Schnitt größer geworden

Abgesehen davon hätten die Ordnungskräfte ein neues Phänomen registriert. Sowohl die Wohnmobile, als auch die Pkw seien im Schnitt größer als in vergangenen Jahren und mit weniger Personen besetzt. Ein Mann, ein Zelt, ein großes Auto, das sei inzwischen Normalität.

Noch in der Nacht zum Freitag haben sich die Organisatoren zusammengesetzt, um neue Kapazitäten zu schaffen, denn am Wochenende werden weitere 800 bis 1000 Autos auf dem Zeltplatz Große Wiese erwartet. Am Jahnsportplatz sollen 200 Parkplätze geschaffen werden, auf der Blümchenwiese 50. Außerdem sollen die Shuttle-Parkplätze an der Oststraße und im Ortsteil Schaala kurzfristig aktiviert werden. Am Freitag Nachmittag lief es im Bereich der Schillerbrücke geordnet und ohne größere Staus ab.

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend In den Bauernhäusern gab sich am Donnerstagabend Singer/Songwriter Max Prosa mit seinen Mitstreiterinnen Liv Solveig und Maria de Val beim Rudolstadt-Festival die Ehre. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Die Location war völlig überfüllt, und die Besucher lauschten andächtig den Texten und gut gemachten Satzgesängen der drei Künstler. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Ein musikalischer wie auch optischer Verwöhnmoment folgte am Eröffnungstag zum späten Abend hin: Die beinahe sanften finnischen Heavy Metaler von "Steve 'n' Seagulls" sorgten mit ihren englischsprachigen Liedern in herrlich finnischem Duktus und einer sehr coolen Bühnenshow für viele lachende Gesichter. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Im Tanzzelt sorgte die kubanische Band Los Munequitos de Matanzas für authentischen Sound aus der Karibik. Da blieb kein Fuß ruhig stehen - und sogar auf der Bühne reihten sich die Gäste in die Polonaise der Salsa- und Mergengue Musiker ein. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Eliades Ochoa und die Grupo Patria aus Kuba eröffnete als Länderschwerpunkt-Konzert das diesjährige Rudolstadt-Festival. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Der Protagonist ist einer der beiden letzten noch lebenden Akteure des legendären "Buena Vista Social-Clubs" Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Eliades Ochoa und die Grupo Patria aus Kuba eröffnete als Länderschwerpunkt-Konzert das diesjährige Rudolstadt-Festival. Der Protagonist ist einer der beiden letzten noch lebenden Akteure des legendären "Buena Vista Social-Clubs" Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

Rudolstadt-Festival 2023 - Die Bilder vom Donnerstagabend Am ersten Tag des Rudolstadt-Festivals begeisterte unter anderem Max Prosa die Zuhörer. Foto: Ingo Eckardt

Anwohnerkritik an lauter Musik bis morgens 2.30 Uhr

Die erste von drei Festivalnächten ging im Heinepark bis gegen 2.30 Uhr, die Musik war in der ganzen Stadt zu hören. Ein Rudolstädter schrieb in einer lokalen Facebookgruppe dazu: "Für viele Leute, wie mich, die heute nochmal auf Arbeit müssen, eine Katastrophe wenn du nicht zum schlafen kommst". Kritisiert wird ebenfalls, dass das Ordnungsamt an den Festivaltagen sehr zurückhaltend beim Verteilen von Strafzetteln für Falschparker ist, während man bei Einheimischen stets schnell mit dem Knöllchen sei.

„Der Mann mit dem Hut“ hat den Son im Blut: Festival-Auftakt in Rudolstadt