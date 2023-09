Stau am Nachmittag am Saaldamm in Rudolstadt. Durch eine geänderte Ampelschaltung soll an der Oststraße will man die Situation jetzt verbessern.

Stau in Rudolstadt: Längere Grünphase an Ampel soll helfen

Rudolstadt Bürgermeister informiert im Stadtrat über Absprachen mit dem Straßenbauamt - nächste Vollsperrung wirft ihre Schatten voraus

Mit einer längeren Grünphase für stadtauswärts fahrende Verkehrsteilnehmer will man jetzt dem Stau begegnen, der sich von der Ampel an der Oststraße zu Stoßzeiten bis auf den Saaldamm vor dem Bahnhof bildet. Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) informierte am Donnerstagabend im Stadtrat über Gespräche mit dem Straßenbauamt zur Veränderung der Schaltzeiten an der Lichtsignalanlage.

Chaotische Zustände an Kreuzung am St. Georg

Grund für den Stau sind Bauarbeiten nach einer Gashavarie in der Gartenstraße. Seit Montag ist das Stück zwischen dem Abzweig Saalgärten und dem K+B Expert-Markt voll gesperrt. Seitdem stehen die Fahrzeuge von der Kreuzung Oststraße/Frenzelstraße bis in die Innenstadt und verstopfen teilweise auf zwei Spuren die Kreuzung am St. Georg, wo Verkehrsteilnehmer von chaotischen Zuständen berichten.

Ortsnahe Lösung für Anlieger angestrebt

Stadtratsmitglied Peter Pischel (AfD) schaute derweil schon mit Sorge auf die nächste angekündigte Vollsperrung, die die B 90 im Bereich der Schaalaer Chaussee im Oktober betreffen soll. Reichl erklärte dazu, es gebe noch kein Konzept des zuständigen Landesamtes für Bau und Verkehr für eine Umleitung, die Stadt werde aber auf eine kleine Lösung für die Anlieger von Schaala und Eichfeld drängen.

Ob die Bauarbeiten in der Gartenstraße bis zum Beginn der Vollsperrung an der B 90, die auch den Pörzbergtunnel einschließt, beendet seien, könne er jetzt noch nicht abschätzen.