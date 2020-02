Staunen beim Blitzemachen und Mikroskopieren in Saalfeld

Wo sonst um diese Zeit längst alle Stühle hochgestellt sind, war gestern Nachmittag Trubel. Das Heinrich-Böll-Gymnasium hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen, um Viertklässlern und ihren Eltern, aber auch eventuellen Wechslern nach der zehnten Klasse die Entscheidung über ihre künftige Schullaufbahn zu erleichtern. Lehrer und Schüler aller Stufen präsentierten im neuen Gebäude ihre Fächer, im Stationsbetrieb konnte dabei viel ausprobiert, gefragt und experimentiert werden.

In Sachen Physik galt es beispielsweise, mittels einer Vakuumpumpe Schaumküsse zu vergrößern, den Geheimnissen der Elektrostatik auf die Spur zu kommen und mit Strom zu experimentieren. „Wir wollen, dass die Schüler viel selbst testen und entdecken können“, sagte Schulleiter Thomas Kober, der Besuchern das Haus vorstellte und Infos zum Schulleben gab. Die Influenzmaschine, mit der man kleine Blitze erzeugen kann, ist hingegen ist nichts für Kinderhände. Ihre Bedienung war Fachlehrer Thomas Kniese vorbehalten. Kniese weiß um die Berührungsängste mancher Schüler mit der Naturwissenschaft, ist aber überzeugt: „Physik kann spannend und greifbar sein!“ Die zehnten Klassen haben zusätzlich das Fach Astronomie.

Farbenspiel überm Gasbrenner

In anderen Räumen waren Inhaltsstoffe von Lebensmitteln per chemischer Reaktion nachzuweisen, außerdem Insekten, Bakterien und Gewebepräparate zu mikroskopieren. Bei Chemie erklärten Phil und Adrian aus der 9b, wie man mit einem Bunsenbrenner die Zusammensetzung von Mineralien herausfindet. „Die Farbe der Flamme beim Verbrennen gibt Aufschluss“, sagte Adrian, und tatsächlich schimmerten sie in den buntesten Nuancen. Beide hatten außerdem eine Panflöte aus Reagenzgläsern aufgebaut, die unterschiedlich hoch mit Wasser befüllt waren. „Dadurch entstehen verschiedene Töne“, so Phil. Chemie auch als Leistungskurs zu wählen, planen sie nach jetzigem Stand aber nicht.

Am Mikroskop zeigte sich Böll-Interessent Pepe aus Hohenwarte talentiert. Momentan besucht er noch die vierte Klasse der Grundschule Kaulsdorf. Heimatkunde ist eines seiner Lieblingsfächer. Für Emma aus Saalfeld steht schon fest, dass sie in diesem Jahr auf das Gymnasium wechselt. Entscheidend für sie und ihre Eltern war der kurze Schulweg, der sich auch kaum verändert: Emma besucht momentan noch die nahe Marco-Polo-Schule. Außerdem lernt ihr größerer Bruder auch schon „am Böll.“

Lernen mit dem Tablet-Computer

Denkbar breitgefächert stellt sich die Kunsterziehung dar. Im Unterricht behandelt werden neben Malerei, Grafik und Plastik auch die Fotografie und Architektur. Lehrerin Andrea Baudisch hat zwei Leistungskursprojekte ausgestellt, bei denen sich Schülergruppen mit dem Leben und Wohnen der Zukunft im Zusammenspiel mit ökologischen und sozialen Fragen auseinandergesetzt haben. Praktisch boten sie und ihre Kolleginnen den Linoldruck an, der in der Unterstufe Thema ist.

Etabliert haben sich inzwischen die Tablet-Computer im Unterrichtsalltag: Alle Schüler der drei neunten Klassen wurden mit Tablets ausgestattet, mit denen sich der Unterricht interaktiver und multimedialer gestalten lässt und die nach Schulschluss mit nach Hause genommen werden können. Gleichzeitig soll so die Medienkompetenz gestärkt werden. Pädagogin Christiane Prost zufolge bewegten sich die Schüler mit ihren Geräten innerhalb der Schule in einem administrierten Netzwerk, wo die Benutzung kontrolliert und reguliert werden kann. „Sollten sie sich zum Beispiel ungeeignete Inhalte herunterladen, bekommen wir es mit“. Zu Hause setzen sie dann auf die Medienerziehung der Eltern.