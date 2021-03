Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU), hier bei einem Interview letzten April am Oberen Tor, ist von Covid-19 genesen.

Steffen Kania (CDU) ist von seiner Corona-Erkrankung genesen, ab heute wieder im Dienst und will auch Termine wahrnehmen. Das postete der Saalfelder Bürgermeister am Samstag auf seinem Facebook-Profil mit der Statusmeldung „fühlt sich optimistisch“. „Ob schon der volle Umfang möglich ist, muss ich sehen, ich hoffe aber weitestgehend ja“, so Kania.