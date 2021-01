Steffen Teichmann nicht mehr für CDU im Saalfelder Bauausschuss

Saalfeld. Das Saalfelder Stadtratsmitglied Steffen Teichmann (Bürger für Thüringen) wird nicht mehr für die CDU im Bau- und Wirtschaftsausschuss sitzen. Das bestätigten Teichmann und CDU-Fraktionschef Eirik Otto gegenüber dieser Redaktion.

Die Entscheidung ist nicht einvernehmlich, Teichmann bedauert sie und beklagt, die CDU-Fraktion habe nach seinem Ausscheiden aus der Fraktion zunächst entschieden, er werde weiterhin von ihr in Ausschüsse entsendet. Der Gorndorfer Fitnessstudio-Betreiber Teichmann war über Jahre parteiloses Mitglied der CDU-Fraktion, trat jüngst jedoch der Partei „Bürger für Thüringen“ bei und wurde ihr stellvertretender Vorsitzender, die Redaktion berichtete.

Im zurückliegenden Jahr war er mehrmals Organisator von Corona-Demonstrationen auf dem Saalfelder Markt, teils unter dem Slogan „Querdenken“. „Ich bin komplett enttäuscht. Das Wort der CDU-Fraktion scheint nicht viel wert“, erklärte Teichmann nun. Er wäre gern im Bauausschuss geblieben und auch im Stadtwerke-Ausschuss. Er sei ein aktives Ausschuss-Mitglied gewesen. Teichmann: „Da sitzen viele Leute, die die Unterlagen nicht gelesen haben, das merkt man an den Fragen, die sie stellen.“ Gleichsam sieht sich Teichmann als ein Stadtratsmitglied, der viel mit den Bürgern spricht: „Ich will die Bürgermeinung hören.“

CDU-Fraktionschef Otto bestätigte, dass seine Fraktion zunächst die Auffassung vertreten habe, Teichmann könne weiterhin von ihr in die Ausschüsse entsendet werden. „Aufgrund jahrelanger guter Arbeit“, sagte Otto. Die Stadt Saalfeld teilte auf Anfrage mit, dass dies rechtlich möglich ist. Laut Otto habe die CDU-Fraktion am vergangenen Dienstag ihre Entscheidung zu Teichmann jedoch revidiert – „auf Grund der immer heftigeren Angriffe Teichmanns auf die CDU im Allgemeinen“ insbesondere auf dem sozialen Medium Facebook. Teichmann teile dort Phrasen wie „Bananenrepublik“ oder „Kanzlerdiktatur“. Teichmann greife immer häufiger und heftiger die Politik der Bundesregierung und die Politik der CDU an. „Das hat mit sachlicher Diskussion immer weniger zu tun“, erklärte Otto. Für ihn sei es zudem „ein ganz normaler Vorgang, dass eine Fraktion seine Ausschuss-Sitze neu sortiert, wenn ein Mitglied die Fraktion verlässt“.