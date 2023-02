Steffi Charles überzeugt auf der Kleinen Bühne Saalfeld

Am Samstagabend sang Steffi Charles auf der Kleinen Bühne der Villa Weidig in Saalfeld.

Saalfeld. Schon bei der Weihnachtsrevue fiel sie auf. Jetzt sorgte die Saalfelder Gesangslehrerin für einen Besucherandrang in der Villa Weidig.

Sie hatte schon bei der Weihnachtsrevue in der Villa Weidig derart überzeugt und begeistert, dass ihr der Protagonist der Kleinen Bühne Saalfeld, Lutz Langer, kurzentschlossen einen Konzerttermin anbot. Am Samstagabend nun nutzte Steffi Charles ihre Chance und vom Ende her betrachtet kann das Fazit nur lauten: Für Steffi Charles hätte die Kleine Bühne durchaus eine größere sein können. Und das nicht nur deshalb, weil die ca. 90 Stühle alle besetzt waren, sondern weil ihre kraftvolle Stimme für größere Maßstäbe gut ist. Das war sofort klar, nachdem die Wahl-Saalfelderin und Gesangslehrerin an der Musikschule TonArt zum ersten Mal ihre Stimme erhob. Sie kann laut, sie kann leise, ihre Stimme färbt sich grau oder bunt, rau oder zart, so wie sie es will.

Steffi Charles: „Viele Leute sind unentdeckten Goldminen“

Doch nicht nur, wie sie singt, sondern auch was sie singt, ist sehr bemerkenswert. Sie sei „von Natur aus neugierig“, verrät sie dem Publikum, daher stelle sie in ihren Liedern viele Fragen. Gerade schreibe sie an den Liedern für ein eigenes Album. In ihren Texten geht es um Einsamkeit: „Jeder für sich, keiner für den anderen“. Oder um das Potenzial, das in jedem Menschen steckt, thematisiert in einem englischsprachigen Lied, das übersetzt „unentdeckte Goldminen“ heißt. Steffi Charles: „Viele Leute sind solche unentdeckten Goldminen. Für die habe ich dieses Lied geschrieben.“ In einem anderen Lied fragt sie: „Wonach schreit Dein Herz?“

Gastauftritte auf der Kleinen Bühne von Ulrike und Ronja

Begleitet wurde Steffi Charles, die selbst Klavier spielt, durch „Ben, Willi und Johannes“, wie sie die jungen Musiker dem Publikum vorstellte. Zudem vergönnte sie zwei Musikschülerinnen jeweils ihren eigenen umjubelten Auftritt. „Ulrike, eine erstaunliche junge Frau“ sang zwei Lieder, darunter das schöne „Never Enough“ aus dem Film „The Greatest Showman“. Die Gesangsschülerin Ronja wiederum sang drei Lieder, darunter den Cranberries Hit „Zombie“, in dem es um Krieg und Hass geht. In der Gegenwart „fehlt der gute Blick auf die Sache“, bemerkt Ronja.

Einige Stücke von Steffi Charles kommen überraschend rockig daher, gerade gegen Ende des Konzerts. In diesen Liedern, etwa bei „Ein vages Vielleicht“, strahlte der Drummer sein Spiellust und Musifreude geradezu heraus - und Steffi Charles strahlte zurück. Glückliche Momente eines geglückten Konzertabends. Von Steffi Charles wird ganz sicher noch zu hören sein.