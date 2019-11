Steigende Sozialausgaben bringen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Finanznöte

Ein großes Pensum hat der am Dienstag im Saalfelder Landratsamt tagende Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung des Kreistages vor der Brust. Bevor man überhaupt zu den Themen Investitionsstau und Etatentwurf für 2020 kommt, sind erstmal in acht Tagesordnungspunkten überplanmäßige Ausgaben zu beschließen, die sich auf mehr als zwei Millionen Euro summieren. Kosten also, die bisher keiner auf der Rechnung hatte. Grund für die Antragsflut sind steigende Sozialausgaben in mehreren verschiedenen Bereichen. Allein 1,1 Millionen Euro Mehrkosten fallen im laufenden Jahr an, weil Familien mit der Betreuung, Versorgung und Erziehung ihrer Kinder nicht mehr klar kommen. So hat die Zahl der Eltern zugenommen, die durch Beziehungs- und Trennungsprobleme,psychische Probleme, Suchtprobleme, Intelligenzminderung oder fehlende elterliche Präsenz nur eingeschränkt oder überhaupt nicht in der Lage sind, ihre elterlichen Aufgaben allein zu erfüllen. Die Folge ist unter anderen eine kostenintensiven Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen. Hinzu kommen ambulante und stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige, die nach fachärztlicher Einschätzung seelisch behindert sind.

Unterhaltsvorschuss für 1400 Kinder Nicht geplante Mehrkosten von rund 800.000 Euro in diesem Jahr verursachen die Erhöhung der Vergütungssätze für stationäre Pflegeeinrichtungen und in Werkstätten für behinderte Menschen. Jeweils rund 100.000 Euro mehr muss der Kreis als Unterhaltsvorschuss für fast 1400 Kinder und Sozialhilfe zahlen. Nur ein Teil dieser Mehrausgaben kann eingespart werden durch sinkende Kosten der Unterkunft für die weniger werdenden Alg-II-Empfänger. Die Mehrausgaben können dazu führen, „dass die geplante Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt unter die Pflichtzuführung sinkt“, heißt es in den Beschlussanträgen. Damit stünden im Vermögenshaushalt weniger Einnahmen zur Verfügung, was zu einem Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2019 führen kann. Darlehen 3,85 Millionen Euro Gestopft werden sollen die Löcher einstweilen durch neue Schulden. Nicht zufällig steht auf der Tagesordnung der selben Sitzung die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von maximal 3,85 Millionen Euro.