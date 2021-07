Stiftung der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt vergibt den Sparkassen-Schüler-Preis 2021

Die Regelschule in Neusitz hat in diesem Jahr gleich zwei Preisträger hervorgebracht.

Saalfeld. Auszeichnung für besonders engagierte Absolventinnen und Absolventen der Regelschule Neusitz und dreier Gymnasien

Nicht nur das eigene Fortkommen, sondern auch das soziale Umfeld im Blick behalten: Wer dies für sich reklamieren kann und gerade seinen Abschluss an einer Schule im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gemacht hat, rückt in den Fokus der Juroren von der Stiftung der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt.

Zum bereits elften Mal konnte die Stiftung Schulabgänger des Landkreises für herausragendeschulische und außerschulische Aktivitäten sowie ihr soziales Engagement aus.

„Bei der Gestaltung vor elf Jahren unterstützte das Staatliche Schulamt. Im Vordergrund stehen seither die Förderung starker, junger Charaktere sowie die Würdigung ihres sowohl schulischen als auch sozialen Engagements. Dabei wirken viele der hier anwesenden Absolventen und Absolventinnen nicht nur schulintern. Sie bereichern durch ihr Handeln vielmehr das gesamte Schul- und Gemeinwohl. Am Ende zählt stets das Gesamtpaket aus Lernleistungen, schulischer Aktion und Interaktion sowie sozialer Hingabe im und für den Landkreis“, beschrieb Martin Bayer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, die Maßstäbe der Preisvergabe.

Der Preis wird in vier Kategorien verliehen und variiert in der Dotierung. Insgesamt wurden an alle Preisträger 2950 Euro ausgeschüttet. Mit dem Sparkassen-Schüler-Preis 2021 in den Kategorien I und II wurden folgende Schüler geehrt:

Ronja Hofmann (Regelschule Neusitz),

Anna Wohlfarth und Mina Bätz (Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld),

Sophia Böhme und Louis Kurtzke (Gymnasium „Dr. Max Näder“ Königsee) sowie

Janik Reiher und Sebastian Schier (Gymnasium „Heinrich Böll“ Saalfeld).

Einen Sonderpreis in der Kategorie IV erhielt das Team von Conrad Freytag vom Abschlussjahrgang der Regelschule Neusitz für die Umsetzung ihres Projektes „Restaurierung ihres Jugendclubs in Heilsberg“.