Stiftung für Morassina in Schmiedefeld gegründet

Das ehemalige Vitriol-Bergwerk in Schmiedefeld geht in eine neue Trägerschaft über: Bereits in der Vorwoche ist die Morassina-Stiftung gegründet worden, dessen Vorsitzender Arnd Müller aus Piesau ist. Müller ist im Vorstand des Fördervereins. Wie Müller dieser Redaktion am Donnerstag erklärte, werde die Morassina bereits am 1. Januar 2020 in die Stiftung übergehen.

Saalfeld zahlt 60.000 Euro in 2020 Bis zum 1. April 2020 solle mit der Stadt Saalfeld, Eigentümer der Morassina seit der Eingemeindung Schmiedefelds, ein Erbbaupachtvertrag abgeschlossen werden. Weiter sei vereinbart und durch den Saalfelder Stadtrat beschlossen worden, dass die Feengrottenstadt die Schmiedefelder Grotte im Jahr 2020 mit 60.000 Euro, in 2021 mit 50.000 Euro und 2022 mit 40.000 Euro unterstützt. Müller zufolge soll die Morassina eines Tages wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen und keine städtische Unterstützung mehr benötigen. Eike Werner soll Geschäftsführerin werden Die Stiftung wartet laut Müller nun darauf, vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit zu erhalten. Das soll „kurzfristig“ erfolgen und sei „eine Formalität“. Ist diese vollzogen, soll eine Geschäftsführerin eingestellt werden, die mit Eike Werner auch schon gefunden sei. Ein Zusammengehen der Morassina mit den Saalfelder Feengrotten war von keiner Seite je ernsthaft erwogen worden. „Wir wollen unsere Individualität nicht aufgeben“, erklärte Müller, „und nie so groß werden wie die Feengrotten“. Schmiedefelds Ortsbürgermeister Ulrich Körner (CDU) erklärte dieser Redaktion: „Das Betreibermodell wird funktionieren und den Betrieb der Morassina über Jahrzehnte sichern.“