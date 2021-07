Der Innenraum der Dorfkirche in Catharinau, der mit Geldern der Deutschen Stiftung Denkmalschutz weiter saniert werden soll.

Stiftungs-Geld für Sanierung der Dorfkirche in Catharinau

Catharinau Im Inneren des Gotteshauses soll die Verschalung der Holztonne, einschließlich der dazugehörigen Raumfassung fertig gestellt werden

An der Innensanierung der Dorfkirche in Catharinau, einem Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel, beteiligt sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie GlücksSpirale mit 10.000 Euro. Das geht aus einer Mitteilung der Stiftung hervor. Das Gotteshaus gehört zu den über 500 Objekten, die die private DSD allein in Thüringen fördern konnte.

Die barocke Dorfkirche liegt erhöht am westlichen Rand des Ortes. Der Bau entstand um 1758 und wurde 1841 instandgesetzt. Der Chor schließt glatt ab. Natursteingewände rahmen die hohen Stichbogenfenster. Ein Walmdach mit je drei Dachhäuschen deckt den Bau. Im Westen wächst ein mächtiger achteckiger, verschieferter Dachreiter mit bekrönender Schweifhaube und Laterne aus dem Dach. Betreten wird das Bauwerk auf der westlichen Giebelseite durch ein Stichbogenportal, über dem ein Fenster die Mauer öffnet.

Den Kirchensaal überspannt eine Holztonne. Die an drei Seiten umlaufenden Emporen prägen den Raum. Im Osten steht ein Kanzelaltar, den zwei Kirchenstühle mit geschnitzten Einfassungs- und Aufsatzbrettern rahmen. Darüber befindet sich die Orgelempore mit einem Prospekt aus der Bauzeit. Ein lebensgroßer Taufengel stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Nach der Instandsetzung des Kirchturms und der Arbeiten am Dach des Kirchenschiffs mit dem sich dort befindenden Dachreiter wurde bereits der Schieferbehang von Glockenstube, Dach und Gauben in altdeutscher Deckung ersetzt. Dabei half die DSD ebenfalls. In einem nächsten Schritt soll nun die Verschalung der Holztonne, einschließlich der dazugehörigen Raumfassung fertig gestellt werden.