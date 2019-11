Stiftungssitz Rudolstadt in akuter Gefahr

Verliert Rudolstadt nach Finanzamt und Schulamt die nächste Landesbehörde? Die Gefahr ist akut, denn Gotha fordert mit markigen Worten den Thüringer Verwaltungssitz einer künftig gemeinsamen Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt. „Wir wollen doch nicht vom Ende her regiert werden“, sagte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) mit deutlichem Seitenhieb in Richtung Ostthüringen vorige Woche dem MDR und erklärte, der Thüringer Sitz der Stiftung - Sachsen-Anhalt hat sich bereits auf Halle festgelegt - könne nur Gotha sein.

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt, wo die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten seit 25 ihren Sitz auf der Heidecksburg hat, regiert mit Landrat Marko Wolfram ein Parteifreund von Kreuch. Er habe sich in Absprache mit Stiftungsdirektorin Doris Fischer klar positioniert und dafür ausgesprochen, dass der Thüringer Teil der Schlösserverwaltung in Rudolstadt bleiben müsse, wo es sofort arbeitsfähige Strukturen gebe, betont Wolfram seitdem bei jeder Gelegenheit.

Bundestag hat mit Geld die Weichen gestellt

Aktueller Anlass des Streits ist, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages Mitte November den Plänen für eine „Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten“ zugestimmt hat. Die Pläne sehen vor, dass in einem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und der beiden Länder insgesamt 400 Millionen Euro und jährlich bis zu 60 Millionen Euro Betriebskosten in die Stiftung fließen. Der Bund übernimmt die Hälfte der Finanzierung, die andere Hälfte teilen sich die Länder.

Während Halle als Rechtssitz und Hauptverwaltungsstandort feststeht, muss sich die Thüringer Landesregierung noch auf einen Sitz einigen. Laut Staatskanzlei soll die Standortfrage sorgfältig geprüft werden. Das brauche Zeit. Ob es außer Rudolstadt und Gotha noch andere Anwärter gibt, ist nicht bekannt. Bis eine Entscheidung getroffen ist, werden Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und die Landesregierung mit Argumenten für die eine oder andere Stadt bombardiert werden. Die Kombattanten stehen bereits Schlange im Terminkalender des MP.

Vertrauensverlust in die Politik befürchtet

Auch der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt soll Druck auf die Regierung machen. Für die Sitzung am 10. Dezember in Saalfeld gibt es jetzt eine Beschlussvorlage, nach der der Kreistag fordert, „den Standort Rudolstadt als Thüringer Sitz der neuen Schlösserstiftung einzurichten“. Der Landrat wird beauftragt, sich aktiv dafür einzusetzen. In der Begründung wird auf die 25-jährige Geschichte der Stiftung in Rudolstadt abgestellt, das Engagement und die Fachkompetenz der hier ansässigen Mitarbeiter. Gefordert wird, nicht weitere Zeit mit einer Debatte über das „wo“ zu vergeuden. „Bei der enormen Chance für den mitteldeutschen Kulturraum, die durch eine Bundesförderung in greifbare Nähe rückt, ist es nun wichtig, auf vorhandene Infrastruktur und Fachwissen aufzubauen“, heißt es wörtlich. Die Verlegung eines Dienstsitzes berge die große Gefahr, „dass langjährig aufgebautes Wissen und wissenschaftliche Kompetenz aufgrund von Personalwechsel verloren geht“. Im schlimmsten Fall führe dies „zu Lähmung und Stillstand in den Anlagen“.

Dass die Landesregierung überhaupt überlegt, wird offenkundig als schlechtes Zeichen verstanden. Geäußert wird die Befürchtung, „dass wieder eine Institution aus dem ländlichen Raum in die Ballungszentren verlegt werden soll“. Die Folge wären massive Einschnitte „für die zahlreichen Familien der Mitarbeiter“ und „ein weiterer Vertrauensverlust in die Politik“.