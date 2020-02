Stimmen aus Saalfeld-Rudolstadt zur MP-Wahl: Überraschung allenthalben

Die Wahl von FDP-Landeschef Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten hat im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vor allem für eines gesorgt: Überraschung. Der Regierungschef, vorerst noch ohne Regierung, war just in den vergangenen Tagen mehrfach im Kreisgebiet zu Gast: bei Königsees parteilosem Bürgermeister Marco Waschkowski und in Sachen Stausee bei Ex-Landrat Hartmut Holzhey. Die OTZ-Lokalreporter haben Reaktionen auf die Wahl eingeholt.

Marco Waschkowski, Bürgermeister von Königsee:

Als Thomas Kemmerich mir letzte Woche seine Kandidatur im dritten Wahlgang ankündigte, war ich froh, dass er die Courage dazu hat und das Feld nicht einfach den anderen überlässt. Dass es nun so gekommen ist,: Wahnsinn! Das ist mein Mann! Aber mal abseits aller Euphorie: Wenn die Demokraten jetzt zusammenhalten und dem Parlament genau der Respekt zukommt, wie das im Vorfeld alle gesagt und hoffentlich nicht nur für ihre Farben behauptet haben, dann kann da was rauskommen. Wir machen das in Königsee schließlich auch ohne Scheuklappen und es funktioniert! Thüringen ist und bleibt eben was Besonderes.

Hartmut Holzhey, Unternehmer und ehemaliger Landrat:

Ebenso wenig, wie ich vor fünf Jahren nach Bodo Ramelows Wahl zum Ministerpräsidenten den Kommunismus ausbrechen sah, glaube ich nun an die Wiederkehr, Wegbereitung oder fahrlässige Unterstützung des Faschismus, weil Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Ramelow hat als Regierungschef einen guten Job gemacht, besser, als auch ich vorher dachte. Und Kemmerich kriegt das ebenso hin. Dass er sich für den Neubau der Linkenmühlen-Brücke einsetzen will, freut mich natürlich. Aber ob sie deswegen überhaupt oder gar schneller gebaut wird, kann man trotzdem nur hoffen.

Maik Kowalleck, CDU-Landtagsabgeordneter aus Saalfeld:

Wir haben uns als Fraktion einstimmig dafür ausgesprochen, Thomas Kemmerich zu unterstützen. Dass die AfD auch ihn - und nicht ihren eigenen Kandidaten - unterstützt hat, hat uns überrascht. Vor fünf Jahren waren wir in der Situation, nach Jahrzehnten in der Regierung in die Opposition zu müssen. Wichtig ist, dass man demokratische Spielregeln beachtet und das Ergebnis akzeptiert. Ich musste soeben Schutz für mein Bürgerbüro und meine Familie anfordern, weil es eine Bedrohungslage gibt. Das ist nicht akzeptabel.

Jörg Reichl (BfR), Bürgermeister von Rudolstadt:

Politik überrascht auch mich jeden Tag aufs Neue. Denn das Ergebnis habe ich so nicht erwartet. Unser demokratisch legitimiertes Parlament hat diese Entscheidung getroffen und ich akzeptiere sie. Ich wünsche Thomas Kemmerich alles Gute im neuen Amt. Gespannt bin ich allerdings schon, wie er eine relativ stabile Regierung und die Zukunft des Landes gestalten wird. Wir Kommunen sind auf eine handlungsfähige Regierung, verlässliche Ansprechpartner und eine konstruktive Zusammenarbeit angewiesen. Ich wünsche mir von den Verantwortlichen nun schnelle Klarheit in der Regierungsbildung und Besetzung der Ministerien.

Steffen Kania, Saalfelder Bürgermeister und CDU-Kreischef:

Ich bin persönlich von dem Ergebnis ausgesprochen überrascht. Die CDU hatte ja keinen Kandidaten aufgestellt, um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden. Die CDU steht weiter zu dem, was sie auch vor der Wahl gesagt hat: Keine Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei. Von der neuen Regierung hoffe und verlange ich, dass sie mehr tut für unsere Region, als es die alte getan hat.

Almut Steinmetz, FDP-Stadträtin in Rudolstadt:

Ich freue mich für meine Partei. Nicht umsonst bin ich seit Jahrzehnten Mitglied. Ich halte Herrn Kemmerich für sehr kompetent. Er ist eine starke Persönlichkeit. Wir werden ihn unterstützen, so wie es in unseren Möglichkeiten steht. Über das Wie werden wir im Kreisverband beraten. Auf jeden Fall werden wir das Gespräch mit ihm suchen.

Martin Friedrich, Bürgermeister von Sitzendorf und CDU-Kreisvize:

Der Ausgang der Wahl überrascht mich ganz ehrlich. Noch einen Tag vor der Wahl hätte wohl niemand auf einen solchen Ausgang gewettet. Ich sehe, dass den Menschen die parteipolitischen Spielchen auf die Nerven gehen. Eigentlich ist nur eine Regierung gewollt, welche sich um die Probleme und Belange der Bürger kümmert. Egal ob Ausstattung und Erhalt von Schulen, Digitalisierung oder innere Sicherheit; die Menschen in unserer Region wollen, dass der ländliche Raum wieder mehr in den Fokus gerückt wird. Ich gratuliere Herrn Kemmerich zur Wahl und hoffe darauf, dass er Mehrheiten jenseits von Parteigrenzen organisieren kann, wie auch Herr Ramelow dies hätte tun müssen.

Sven Mechtold (SPD), Bürgermeister von Probstzella:

Das Ergebnis enttäuscht mich sehr. Es ist eine Missachtung des Wählerwillens, wenn eine Partei den MP stellt, die mit Ach und Krach in den Landtag eingezogen ist. Das ist absolut nicht das, was man unter demokratischer Mehrheit versteht. Ich fürchte, dass es mit Kemmerich zu einer Unregierbarkeit Thüringens und einem Stillstand in den nächsten Monaten kommt, den wir uns einfach nicht leisten können. Wir können aber auch nicht so lange neu wählen, bis endlich Regierungsfähigkeit herrscht. Die künftige Konstellation ist noch völlig unklar. Wie sich die Parteien letztlich finden und ob sich endlich eine ausgewogene finanzielle Ausstattung der Kommunen im ländlichen Raum ergibt, wird sich noch zeigen müssen.

Wolfgang Wehr (parteilos), Bürgermeister von Gräfenthal und Hochschullehrer:

Ich habe den dritten Wahlgang im Livestream an der Hochschule verfolgt. Das Ergebnis hat mich ebenso überrascht, wie es mich erfreut. In der letzten Wahlperiode ist viel sehr Negatives passiert, vor allem hochschulpolitisch. Die Verwaltungsapparate wurden aufgebläht, die Professoren haben durch das neue Hochschulgesetz und geänderte Bestimmungen zur Gremienbesetzung kaum noch Mitbestimmungsmöglichkeit. Von Unsinn wie den Gewässerunterhaltungsverbänden und irgendwelchen Zwangsfusionen im Rahmen der Gebietsreform ganz zu schweigen. Da wurde Geld zum Fenster rausgeschmissen. Doch wie weiter? Ich vermute, dass CDU und FDP zusammengehen und auf der Suche nach einem Partner eher auf Die Linke, als auf die AfD zugehen werden. Meine Prognose: Es wird wenig passieren in den nächsten sechs Jahren. Thomas Kemmerich wünsche ich ein glückliches Händchen als Mediator.

Kerstin Barczus, Bürgermeisterin von Kaulsdorf:

Herr Kemmerich wurde von einer Mehrheit der Landtagsabgeordneten demokratisch gewählt, das muss man so respektieren. Ich finde es gut, dass er die Wahl auch angenommen hat. Als FDP-Landes- und Fraktionschef hat Herr Kemmerich oftmals versichert, den ländlichen Raum fördern zu wollen, daran werde ich ihn messen und nötigenfalls auch daran erinnern. Die Herausforderung besteht nun für alle Parteien darin, miteinander zu reden und zum Wohle Thüringens Sacharbeit zu leisten. Jede Veränderung bietet zumindest die Chance, gemeinsam etwas Besseres zu bewirken.

Claudia Böhm, Bürgermeisterin von Deesbach:

Hat mich total überrascht. Ich bin froh, dass ich parteilos bin. Ich weiß echt nicht, wie jetzt unter den Umständen eine Regierung zustande kommen soll. Das sieht verdammt nach Neuwahlen aus. Die sollen sich zusammenraufen und gefälligst zusammenarbeiten, damit wir vorankommen. Sonst haben wir Stillstand und die kleinen Bürger müssen es ausbaden. Dieses Parteiengeklüngel geht mir einfach sowas von auf die Nerven.

Albert Weiler, CDU-Bundestagsabgeordneter:

Ich gratuliere Thomas Kemmerich zur Wahl und bedanke mich bei Bodo Ramelow für die Jahre der Ministerpräsidentenschaft. Ich bin zuversichtlich, dass jetzt aus der Staatskanzlei Vorschläge kommen werden die für unser Land gut sind und besonders für unsere Kommunen. Der Windkraftwahn wird ein Ende haben und die Gebietsreform ist tabu.

Regina Kräußel, Mitglied der Fraktion SPD/Grüne/BI im Kreistag:

Ich bin fassungslos. Wie kann man sich mit Stimmen der AfD wählen lassen und in der ersten Pressekonferenz distanziert man sich von der AfD? Wem kann man noch glauben? Doch wohl am wenigsten dem neuen Ministerpräsidenten! Eine Katastrophe für Thüringen! Ich komme mir vor, als wäre heute der 1. April…

Lisa-Marie Püchler, SPD-Stadträtin in Saalfeld:

Es ist ein Tabubruch, eine Grenzüberschreitung, die Grenzen verschwimmen dadurch. Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen. Man kann doch nicht von Faschisten gewählt werden wollen! Nun wird es schwierig. Ich unterstütze die SPD-Abgeordneten, die mit der FDP nicht zusammenarbeiten wollen.

Ronny Nöller, Gastwirt am Fröbelturm bei Oberweißbach:

Leider kenne ich diesen Menschen nicht. Ich kann nur sagen, dass es relativ egal ist, wer Ministerpräsident ist. Die machen doch eh alle, was sie wollen. Und nix Gescheites. So wenig, wie die sich um die Bürger kümmern, so wenig interessiert mich, was da heute passiert ist...