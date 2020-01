Die kleine Nele aus Erfurt hat Spaß am Stöbern beim Nachtflohmarkt in der Stadthalle in Bad Blankenburg.

Stöbern und Kulturgenuss in Saalfeld-Rudolstadt

Das Wochenende steht ganz im Zeichen der Kultur. Theater und Konzerte werden für alle Altersklassen geboten, Satire und Ballett komplettieren das Angebot des Landkreises. Hier sind unsere Tipps:

Ein Fest für Beethoven

In den Reigen der Veranstaltungen anlässlich Beethovens 250. Geburtstags reihen sich die Thüringer Symphoniker ein. Zum Auftakt lassen sie im 4. Sinfoniekonzert Beethovens einziges vollendetes Violinkonzert zusammen mit Bruckners 9. Sinfonie erklingen. Am Pult steht Chefdirigent Oliver Weder.

Karten für die Konzerte am 17. und 18. Januar, jeweils 19.30 Uhr im Meininger Hof Saalfeld, sind an den üblichen Vorverkaufsstellen sowie online auf der Website des Theaters erhältlich.

Posaunenchor in der Lutherkirche

Am kommenden Sonntag lädt die Evangelische Kirchengemeinde um 10 Uhr zu einem Bläsergottesdienst in die Lutherkirche ein. Der Posaunenchor Rudolstadt spielt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen, die Predigt hält Pfarrer Johannes-Martin Weiss.

Nachtflohmarkt in der Stadthalle

Auch im neuen Jahr heißt es wieder „Start frei“ für einen der beliebtesten Antik- und Trödelmärkte der Region, der regelmäßig in der Stadthalle in Bad Blankenburg stattfindet. Geboten werden von den mehr als 80 Ausstellern in der ausgebuchten Halle am Samstag ab 16 Uhr wieder allerlei Kurioses aus längst vergangenen Zeiten. Eintritt beträgt 2 Euro.

Spuk in den Saalgärten

Nach der erfolgreichen Premiere des Stückes „Das Gespenst von Canterville“ bringt das zum Theater-Spiel-Laden gehörende junge Theaterprojekt „Nachbarwelten“ die legendäre Geschichte von Oscar Wilde am 18. Januar und am 1. Februar um 19 Uhr erneut zur Aufführung.

Kindergarten Leutenberg lädt zur Märchenaufführung ein

Am 18. und 19. Januar wird „Aschenputtel“ im Leutenberger Rathaussaal gezeigt. Seit Jahrzehnten ist es in Leutenberg Tradition, dass Eltern und Erzieher für die Mädchen und Jungen des Kindergartens Zwergenparadies ein Märchen aufführen. Am Samstag, 18. Januar, 16 Uhr, findet die Vorstellung für die Kinder und Familien des Kindergartens statt. Am Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, wird das Märchen öffentlich gezeigt.