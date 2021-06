Dominique Lattich über die Öffnung des Feenweltchens in Saalfeld.

Es passt einfach alles. Die Sonnenstrahlen wärmen die Haut, die Blätter aller Bäume wiegen sich im Wind, Kinderlachen, Erwachsene, die das Kind in sich wieder entdecken, und alle zeigen etwas, was ich lange nicht in dieser Intensität gesehen habe: strahlende Gesichter. Ich habe selbst kaum gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat.

Eine Mitarbeiterin der Feengrotten führte mich für einige Fotos zu dem neuen Bereich des Feenweltchens. Als sie mich zurückbrachte, dankte ich ihr beim Abschied für die kleine Auszeit und fuhr mit einem Lächeln im Gesicht wieder los – obwohl wir nur den pragmatischen Weg nahmen und der Aufenthalt nur von kurzer Dauer war.

Auf dem Rückweg hielt ich in der Stadt, um mir noch etwas zu Essen holen. Die Plätze vor den Cafés waren besetzt: strahlende Gesichter, lachende Menschen – glücklich darüber, dass sie ein bisschen Leben zurückhaben. Als Zwillinge-Geborene bin ich grundsätzlich kein Fan von „du musst“ und entsprechend war auch ich oft schlecht gelaunt in letzter Zeit. Umso mehr fühlte sich ein Gang durch das Feenweltchen und durch die Stadt wie ein kleiner, sonniger Neuanfang an – Momente des Durchatmens.

Vor lauter Freude hab’ ich sogar meine Maske im Auto vergessen. Viele Menschen haben am 1. Juni ihr Lächeln wieder gefunden. Ich meins auch. Und diesmal behalte ich es.

Neu eingeweiht: Ein Ort für Schatzgräber in Saalfeld