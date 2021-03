Strandbar an der Bleichwiese kommt wieder

Hannes Hofmann an dem extra angeschafften Smoker. Mit neuen Ideen bereitet der Betreiber jetzt den Start der Strandbar an der Saale in Rudolstadt vor.

Die Füße im Sand, mit Blick auf die Saale und einem kühlen Getränk in der Hand. So haben vergangenes Jahr allabendlich zahlreiche Rudolstädter und Gäste an der Strandbar nahe der Bleichwiese das Leben genossen. Schon beim Abbau Anfang Oktober war es beschlossene Sache: Dieses Angebot wird es auch im Sommer 2021 wieder geben. „Es war ein Erfolg, die Entscheidung ist uns nicht schwergefallen. Die Anträge sind gestellt und wir sind guter Dinge, am 30. April wieder starten zu können“, sagt Betreiber Hannes Hofmann. Voraussetzung ist, dass Außengastronomie bis dahin wieder erlaubt ist.