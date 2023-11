Straße in Rudolstadt nach Gashavarie voll gesperrt

Rudolstadt Verkehr wird aktuell über den Parkplatz eines Supermarktes umgeleitet - Stadt versichert: Keine Gefahr für Verkehr und Anwohner

Aufgrund einer Gas-Havarie ist die Breitscheidstraße im Bereich zwischen der Ankerwerkskreuzung und der Zufahrt zum Lidl seit den Vormittagsstunden des Donnerstagsvollständig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung Rudolstadt mit.

Das austretende Gasgemisch könnte im Bereich der Straße nahe des Gaslecks eine entzündliche Konzentration aufweisen, so dass weder Kraftfahrzeuge noch Fußgänger den Bereich passieren können, heißt es. Als erste Maßnahme werde der Parkplatz des Lidls gesichert, um die Erreichbarkeit Volkstedts vorerst darüber sicherzustellen.

Westrampe soll als reguläre Umleitung dienen

Gleichzeitig wird die Baumaßnahme in der Breitscheidstraße im Bereich der Zeigerheimer Straße unterbrochen und die Baugrube an dieser Stelle provisorisch verfüllt, so dass ab Freitag (voraussichtlich ab Mittag) eine reguläre Umleitung über die Westrampe und die Westbrücke und von dort in alle anderen Straßen Volkstedts freigegeben wird.

Die Energienetze Rudolstadt (EnR) und die beauftragten Firmen arbeiten mit Hochdruck an der Freigabe der Straßen und der Beseitigung des Lecks. Nach Mitteilung der EnR besteht keine Gefahr für den Bundesstraßenverkehr oder die Anwohner der umliegenden Gebäude.