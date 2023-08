Straße in Rudolstadt wird nach Gashavarie wochenlang gesperrt

Rudolstadt Vollsperrung beginnt am Montag und soll sich bis in den Oktober hinein - Einkaufsmärkte bleiben aus einer Richtung erreichbar

Nach Havarie an einer Gasleitung in der Rudolstadt am Mittwochabend hat nun doch weitergehende Auswirkungen: "Aufgrund festgestellter Schäden an den Gasleitungen in der Gartenstraße müssen umgehend Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Diese sind leider mit einigen Verkehrseinschränkungen verbunden", teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Bereits ab Freitag wird die Gartenstraße zwischen der Einmündung Saalgärten und der Oststraße halbseitig gesperrt. Eine anschließende Vollsperrung in diesem Bereich ist vom 5. September bis zum 6. Oktober 2023 geplant. Für alle Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs sei es wichti,g zu beachten, dass die Haltestelle Gartenstraße in diesem Zeitraum entfällt. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Straße Kürschnertal eingerichtet.

Die Umleitung des Verkehrs in Richtung Cumbach erfolgt über die Straße Kürschnertal. Zusätzlich wird die Gartenstraße zwischen Karlstraße und Saalgärten im Gegenverkehr geöffnet, um die Anbindung der Saalgärten an die Bundesstraße im Bereich Karlstraße zu gewährleisten. Der Elektrofachmarkt K+B expert, der Lebensmittelmarkt EDEKA und das Fitness Camp seien über die Oststraße erreichbar.

Betroffene werden um Verständnis gebeten

"Der zuständige Netzbetreiber, die Energienetze Rudolstadt GmbH (EnR) ist sich der damit verbundenen Unannehmlichkeiten bewusst und bittet alle Betroffenen um Verständnis", heißt es in der Mitteilung weiter. Es werde alles daran gesetzt, die Arbeiten so schnell und sicher wie möglich abzuschließen, um den gewohnten Verkehrsfluss schnellstmöglich wiederherzustellen.

Am Mittwoch Abend war es gegen 18.30 Uhr zu einem Gasleck in der Gartenstraße, zwischen den Kreuzungen Saalgärten und Oststraße, im Bereich des östlichen Stadtzentrums gekommen. Die Rettungsleitstelle hatte Meldungen über wahrgenommenen Gasgeruch in diesem Bereich verzeichnet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Mitarbeiter der EnR seien binnen kürzester Zeit am Einsatzort gewesen und hätten umgehend den potenziellen Gefahrenbereich gesichert. Durch Netzumschaltungen und eine Druckreduzierung im betroffenen Leitungsabschnitt der Mitteldruckgasleitung wurde eine temporäre Instandsetzung möglich.