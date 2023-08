Straße zum Skifahrer-Denkmal bekommt einen neuen Belag

Von Piesau aus wird die neue Asphaltdeckschicht auf der Straße in Richtung Ernstthal aufgebracht.

Piesau Deckschicht an der Kreisstraße zwischen Piesau und Ernstthal wird für rund 150.000 Euro erneuert

Auch wenn Piesau seit ein paar Jahren nicht mehr zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehört, zählt der Rennsteig im Abschnitt zwischen Berggasthof Brand und Neuhaus am Rennweg für Wintersportler aus dem Städtedreieck zu den beliebtesten Skilanglaufstrecken, die in rund einer halben Stunde zu erreichen sind. Für die Zubringerstraße von Piesau zum Wanderparkplatz am Skifahrer-Denkmal bei Ernstthal gibt es jetzt einen neuen Belag.

Im Auftrag des Landkreises Sonneberg erhält die Kreisstraße 35 zwischen Ernstthal und Piesau in dieser Woche eine neue Fahrbahn. Konkret werde auf einem 1,9 Kilometer langen Abschnitt vom Ortsausgang Ernstthal bis zur ehemaligen Kreisgrenze zwischen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt eine Oberflächensanierung durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Sonneberg. Auf einer Fläche von rund 12.500 Quadratmetern werden rund 1000 Tonnen Asphaltdeckschicht aufgebracht und verdichtet.

Die Investition in Höhe von 150.000 Euro wurde im Kreishaushalt 2023 eingeplant, um auf der K 35 die erheblichen Schäden in Form von Rissen und Schlaglöchern zu beseitigen "und so für die Bürger der Rennsteigregion eine zeitgemäße Kreisstraße vorzuhalten", heißt es.

Kreisstraße voraussichtlich noch bis Freitag gesperrt

Landrat Robert Sesselmann (AfD) begutachtete den Baufortschritt der Investitionsmaßnahme und kam vor Ort mit den Mitarbeitern der bauausführenden Firma ins Gespräch. Zudem informierten ihn Uwe Buhmann (Tiefbaufachmann im Gebäude- und Liegenschaftsmanagement des Landratsamtes Sonneberg) und Sebastian Hertha (Leiter der Kreisstraßenmeisterei) über das Bauvorhaben. Durch die Kreisstraßenmeisterei werde in Folge noch das Bankett der K 35 erneuert. Die Straßenmarkierungen folgen im Herbst.

Für die Dauer der Oberflächensanierung ist die K 35 zwischen Ernstthal und Piesau noch bis 18. August 2023 voll gesperrt. Die Verkehrsfreigabe erfolgt zum Ende der Arbeitswoche, da die K 35 auch als Umleitungsstrecke für die ab 22. August 2023 unter Vollsperrung laufende Sanierung der Landesstraße L 1148 zwischen Steinach und der Göritzmühle fungiert.